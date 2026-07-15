Elsa Aguirre recuerda que su fisionomía, una de las más elogiadas durante la Época de Oro del cine mexicano, se distinguía de la de sus cuatro hermanos; ella fue la única de tez morena, motivo por lo que, durante su niñez, sintió que su familia hacía una especie de exclusión entre ella y los demás integrantes del núcleo.

En una entrevista que la diva del cine concedió a Matilde Obregón, hace dos años, a pocos meses de cumplir 94 años, recordó una anécdota que le contó su madre, doña Emma Juárez, de cuando ella nació y la sorpresa que se llevó su progenitora debido al tono de su piel.

De hecho, la actriz recordó, con una sonrisa que enmarcó la comisura de sus labios, que su madre la apodaba "la negrita".

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"Esa ´negrita´, que me decían a mí, ´la negrita´, todos mis hermanos nacieron peloncitos, que no se qué, que bla bla bla y, yo, nací negrita, hasta mi mamá dijo ´creo que me la cambiaron, esta no es mi hija´", dijo produciendo la risa de su entrevistadora.

Y es que la madre de doña Elsa provenía de una familia acaudalada, mientras que el origen de su padre, don Jesús Aguirre Castillo, era humilde.

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"Mi mamá era una aristócrata, de mucho dinero y, mi papá, era hijo de una mujer de pueblo, con su blusa, con su faldón, unas trenzas; fíjate que qué opuestos, ¿verdad?, sin embargo, se casaron".

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La actriz de cintas como "Ciudad con el amor" y "Una mujer decente" recordó que, la distinción que sus progenitores hacían entre ella y sus demás hermanos, la hicieron sentir segregada y, sin tener completa certeza de si fue ella quien se apartó o, lo hicieron los integrantes de su familia, vivía en un mundo aparte.

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"Me separaban un poco, hay cosas que se quedan en tu mente y, yo, sentía, o que me separaban o que yo me separaba de ellos, pero sin dejar de respetar y obedecer a mis padres, sobre todas las cosas", precisó.

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