Chalco, Méx.- Un juez de Control determinó la vinculación a proceso de Alfonso “N”, director de la Unidad Pedagógica y Cultural “Celestín Freinet”, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, de Ixtapaluca, por el delito de abuso sexual en agravio de un niño de cinco años de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos se registraron el pasado 7 de julio de 2026 al interior del plantel educativo. La madre del menor, Marisol, denunció que al recoger a su hijo lo vio salir de un salón diferente al habitual, del cual también salió el director. El niño señaló directamente a Alfonso “N” como responsable de tocamientos indebidos.

En la audiencia inicial, un juez declaró legal la detención y encontró elementos suficientes para imputar los hechos.

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El imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizó ayer, la cual se prolongó durante más de 8 horas y concluyó la noche del martes.

El impartidor de justicia fijó un plazo de mes y medio para el cierre de la investigación complementaria y también ratificó la prisión preventiva oficiosa al imputado al considerar riesgo para la víctima y la comunidad escolar si lo dejara en libertad como solicitó su defensa legal.

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Vinculan a proceso a director de escuela en Ixtapaluca. Foto: Especial

La Unidad Pedagógica y Cultural “Celestin Freinet” manifestó que, desde su perspectiva institucional, no se valoraron de forma objetiva las pruebas presentadas por la defensa del profesor Alfonso “N”.

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A través de un comunicado, la institución informó que aunque el juez lo vinculó a proceso la comunidad educativa “lejos de quebrantar su espíritu”, los impulsa a continuar la defensa legal en instancias superiores, donde confían en que “la verdad y la legalidad” que los respaldan saldrán a la luz.

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“El camino hacia la justicia y la obtención de su libertad continúa, y hoy más que nunca apelamos a su valioso acompañamiento, unidad y fe”, expuso.

La UPyC agradeció el apoyo recibido de padres de familia, estudiantes, exalumnos, docentes y la sociedad en general, y reafirmó que su trayectoria de trabajo y compromiso con la educación de los estudiantes “siguen intactos y de pie”.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durante la audiencia un grupo de maestros y padres de familia acudieron al penal de Chalco, localizado en la comunidad de Huitzilzingo, donde exigieron con consignas y pancartas la liberación del mentor, a quien consideran inocente.

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