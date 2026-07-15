Tras las obras que se hicieron en la línea 2 del Metro, esta semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció los pormenores para la renovación de la línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad. En EL UNIVERSAL te damos todos los detalles.

Fechas de los trabajos

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina informó que este 2026 se hará la licitación de las obras, además de trabajos en talleres que todavía no implican cierres en el servicio, por lo que aseguró que este año, los usuarios no se verán afectados.

“Quiero ser enfática informando que este año ninguna estación de esta línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir”, dijo.

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Será a partir de 2027 —aunque no se dio una fecha exacta— cuando inicien los trabajos de reparación de vías y mejoramiento de los sistemas de la línea. No obstante, el objetivo de la administración local es que la intervención se haga bajo un modelo que minimice afectaciones, cierres e interrupciones del servicio; de esta forma, se buscará que los trabajos sean por la noche, en fines de semana, por etapas y tramos.

¿Qué se renovará de la Línea 3?

A 56 años desde que se inauguró el primer tramo de esta línea —la segunda más usada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) con un promedio de 55 mil usuarios al día—, sus instalaciones están deterioradas y con obsolescencia tecnológica.

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Por ello, la administración capitalina plantea hacer una renovación “integral” enfocada en cinco ejes:

Se comprarán 45 nuevos trenes para que operen a lo largo de la línea 3, pues los que dan servicio actualmente fueron fabricados hace más de 40 años.

Rehabilitación integral del Sistema de Vías, es decir, se sustituirán todos los rieles por donde circulan los trenes.

Modernización de los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios; se buscará instalar los mejores sistemas tecnológicos.

Transformación del Sistema de Control de trenes y de señalización, para coordinar y organizar el tráfico de trenes.

Rehabilitación y modernización de las estaciones; se priorizará la videovigilancia, iluminación y accesibilidad con escaleras eléctricas y elevadores.

LL