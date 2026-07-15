Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán en un intento de frenar la capacidad de Teherán para amenazar el estrecho de Ormuz, informó el ejército estadounidense.

Los ataques, que comenzaron a las 19H00 GMT, "tienen como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz", señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y el cierre de Ormuz, lo que desbarató el protocolo de acuerdo que debía poner fin a la contienda iniciada en febrero.

Casi un mes después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Medio Oriente, ambas partes reanudaron los combates, con repercusiones en toda la región.

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Jadijeh, una iraní que habló con periodistas de AFP en París, siente que los efectos de la guerra estarán presentes "durante largo tiempo".

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"Dios no lo quiera, pero si la guerra se intensifica, quizás pasen varias generaciones antes de que podamos recuperarnos", afirmó desde la provincia de Sistán y Baluchistán, situada al este del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con extender los ataques la próxima semana para golpear centrales eléctricas y puentes, a no ser que Teherán vuelva a la mesa de negociaciones.

Las autoridades iraníes, lejos de dejarse intimidar, colocaron un afiche gigante en el centro de Teherán que muestra al presidente estadounidense en un ataúd con el mensaje "Mataremos a Trump", según un video de AFPTV.

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La disputa por el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para el tránsito mundial de petróleo y gas, ha sido el principal detonante de los nuevos combates y la reanudación del bloqueo naval el martes.

Los enfrentamientos reanudados el 7 de julio, después de unos ataques a barcos en el Golfo atribuidos a Irán, socavan los esfuerzos diplomáticos para aplicar el protocolo de acuerdo firmado en junio, que ratificaba el alto el fuego concluido en abril.

De momento, los ataques no afectan a la capital, Teherán, ni a las instalaciones petroleras y de gas del Golfo.

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Israel, que desató la guerra junto con Estados Unidos el 28 de febrero, no se unió a las nuevas hostilidades.

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"Ojo por ojo"

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Ghalibaf, declaró que un memorando de entendimiento solo tiene sentido cuando sus cláusulas son válidas y se están aplicando.

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"De lo contrario, si la República Islámica de Irán no va a obtener ningún beneficio de este texto, entonces, basándonos en la política de 'ojo por ojo' que he mencionado anteriormente, no tenemos ninguna razón para adherirnos a dicho acuerdo", afirmó.

La ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear de Irán, fue nuevamente atacada por Estados Unidos el miércoles, según la agencia de noticias gubernamental Irna.

En el sureste del país murieron siete militares al ser alcanzados por misiles estadounidenses contra un cuartel situado cerca de la ciudad de Iranshahr, informó el ejército iraní.

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Más de 30 civiles han muerto desde que se reanudaron los enfrentamientos, según el gobierno iraní.

En respuesta a los bombardeos, Teherán ha vuelto a atacar instalaciones estadounidenses en varios países del Golfo y en Jordania.

Bahréin, Kuwait y Jordania fueron blanco de ataques iraníes durante la noche y por la mañana y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen, han afirmado haber atacado instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin y el centro logístico de Mina Abdulá utilizado por el ejército estadounidense.

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En Erbil, en el Kurdistán iraquí, periodistas de AFP reportaron que escucharon varias explosiones cerca del consulado de Estados Unidos.

Irán amenaza con cerrar otras vías

Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU se alarmó el martes por las "graves consecuencias socioeconómicas y humanitarias" del bloqueo de esta "ruta de paso esencial de la que dependen millones de personas" para la comida, los medicamentos y otros productos de primera necesidad.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que el estrecho "permanecería cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", y mencionaron el posible cierre "de otras vías de exportación de petróleo y gas" que benefician a Estados Unidos y sus aliados.

Con la reimposición del bloqueo de los puertos iraníes, Trump quiere presionar al gobierno de Teherán por sus divergencias sobre el estrecho de Ormuz. Incluso anunció que cobraría un peaje de 20%, aunque luego reviró.

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