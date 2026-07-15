Washington.— El presidente Donald Trump dijo el martes a Fox News que la próxima semana ampliará los ataques de Estados Unidos contra Irán para incluir centrales eléctricas y puentes si Teherán no alcanza un acuerdo.

“La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes”, dijo Trump en una entrevista con la cadena estadounidense.

“Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien”, agregó el mandatario.

No obstante, dijo que “ahora no quiero negociar”, al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes. Los comentarios de Trump se produjeron mientras las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo ataques contra Irán por cuarto día consecutivo y restablecían un bloqueo naval sobre los puertos del país. Un frágil alto el fuego alcanzado el 17 de junio entre ambas partes se ha caído.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo continuarían los ataques estadounidenses, Trump respondió: “Seguirán hasta que yo diga que es suficiente”.

La medida contra los puertos iraníes, que había sido levantada el mes pasado, “ha desmantelado, en cierto modo, el memorando” para pausar el conflicto y permitir negociaciones de paz, declaró el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi.

[Publicidad]

Al igual que Teherán, que contempla cobrar por el paso por el estrecho, Trump había asegurado que quería aplicar una tasa equivalente a 20% del valor de las cargas a cambio de la protección de esta ruta marítima, a contrapelo del derecho internacional y del principio de libertad de navegación. Pero en un mensaje el martes en su red Truth Social, cambió su proyecto por “acuerdos de comercio e inversión” de Estados Unidos con las monarquías del golfo.

El martes, el gobierno de Estados Unidos anunció también que reforzará sus sanciones contra el sector petrolero iraní, al apuntar contra medio centenar de personas y entidades vinculadas a la red del magnate del petróleo Mohammad Hossein Shamkhani. Irán reportó bombardeos en Bandar Abás y en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz, pero también en Bushehr (sur), donde se encuentra su única central nuclear, así como en la región petrolera cercana a Irak y Kuwait.

El ejército ideológico iraní Guardianes de la Revolución reivindicó ataques en Bahréin y Jordania. Kuwait también fue alcanzado: cuatro militares kuwaitíes resultaron heridos en uno de los ataques iraníes dirigidos contra el emirato.

[Publicidad]

En el estrecho de Ormuz o sus alrededores, varios petroleros fueron atacados, con al menos dos muertos y varios heridos desde el lunes por la noche, afirmó la Organización Marítima Internacional (OMI), después de la acusación de que Irán disparó contra dos embarcaciones que navegaban en aguas de Omán. Además del impacto en el comercio mundial de hidrocarburos, la ONU advirtió sobre las “graves consecuencias socioeconómicas y huma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.