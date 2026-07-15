La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) investiga la agresión por parte del empresario Octavio Jorge Cortés Jiménez, en contra de la trabajadora de un residencial en Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, la cual quedó grabada y difundida a través de redes sociales.

En el video, difundido por Ciro Gómez Leyva en su programa matutino emitido por Grupo Fórmula, se aprecia a un sujeto, identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, que insulta a la recepcionista del lugar, quien comienza a grabarlo con su celular, por lo que es agredida.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que policías se pusieron en contacto con la víctima de la agresión y el encargado del lugar.

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"Personal de Sector de esta Secretaría ya realizó una entrevista con la trabajadora de 40 años de edad, así como con el gerente del establecimiento, para brindarles la asesoría y acompañamiento necesarios", informó la SSC.

Asimismo, la SSC informó que se instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada de la corporación para iniciar una investigación a la empresa que ofrece servicios en el departamento turístico.

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Además de verificar el estatus para integrarlo a las indagatorias que deriven de la denuncia por la agresión.

vr