El sector ganadero vive momentos difíciles por el avance del gusano barrenador, ya que solamente hay tres estados libres de dicha plaga; la frontera con Estados Unidos sigue cerrada a las exportaciones mexicanas de ganado en pie, sube el inventario de estos animales, y ello baja los precios de la carne, de acuerdo con expertos en el sector.

Ayer, Chihuahua, el estado productor de 40% de la carne en el país, registró su primer caso de gusano barrenador y apenas arrancó la planta productora de mosca estéril con la que se combatirá esa plaga.

Durante el Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que organizó el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve, dijo que el presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se redujo en más de 50% en los últimos 10 años, tiempo en el que creció la producción agrícola y ganadera y bajó la supervisión sanitaria.

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Todo ello sucede en momentos en que hay cambio climático y llegan nuevas plagas o enfermedades, porque además del gusano barrenador, tenemos a la fiebre porcina africana muy cerca, en la República Dominicana.

En el caso del gusano barrenador apenas empezó a operar la planta en México y no tenemos moscas estériles suficientes, porque se espera que de aquí al final de año se lleguen a 60 millones a la semana o se superen los 120 millones, ya que es todo un proceso para empezar a reproducirla.

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Añadió que por esta plaga “los consumidores americanos se afectan porque no tienen acceso a cárnicos, el precio de la carne está muy caro. Los productores mexicanos, pues antes exportaban los becerros y no tenemos la capacidad para engordarlos eficientemente”.

Por su parte, el subsecretario de Autosuficiencia Agroalimentaria en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, dijo que para el mes de octubre podrán producir 160 millones de moscas estériles a la semana.

Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan cerco sanitario. Foto: Especial.

Afirmó que atender el tema del gusano barrenador requiere de 500 millones de moscas estériles que se tendrán sumando la producción de Estados Unidos y Panamá y atendiendo rancho por rancho, porque solamente por la vía aérea no se logrará.

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Añadió que por ahora solamente hay tres estados libres de plaga, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Rechazó que la reducción presupuestal de casi 50% al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) afecte porque dijo esta plaga “no se resuelve con dinero, porque cuando lo tuvo (la autoridad sanitaria), el problema (del gusano barrenador) existió”.

Agregó que se le recortó el presupuesto a Senasica “porque no existía el problema” y agregó que se requiere organización y la participación de todos para controlar la plaga.

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Expertos señalan que la suspensión de las exportaciones de ganado en pie mantiene una sobreoferta de animales y afecta a los productores. Foto: Especial.

Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, dijo que el caso de gusano barrenador en Chihuahua es el avance natural de la mosca, lo que significa que seguiremos con la frontera estadounidense cerrada a las exportaciones de ganado mexicano como desde hace año y medio.

Comentó que la plaga se dispersa por el aire, la fauna o mil cosas, “el tema de Chihuahua es algo irremediable, es un caso más” porque también ya llegó a Estados Unidos.

El problema es que al no poder exportar el ganado en pie, en México ya hay una saturación de ganado con más de un millón 800 mil animales que están en el país, un millón del año pasado y el resto de este año.

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Esa situación hace que se saturen las engordas “ya no hay espacio para meter a ese ganado y ¿qué es lo que pasa? Pues que están bajando los precios del ganado en México y eso nos inquieta muchísimo porque la rentabilidad de un millón de productores se va a ir a la baja”.

Dijo que en el sur del país aproximadamente los precios bajaron de 100 pesos el kilo de becerro a 88 pesos, es decir, 12 pesos menos. En el Centro de 90 bajó a 82 pesos, lo que hace menos rentables a las unidades de producción. Hay otras regiones donde bajó 20% el precio.

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“Entonces pudiéramos hablar de una baja generalizada hasta el día de hoy entre calidades y precios diferentes, todo eso un 15% aproximadamente de baja de precio”, explicó.

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