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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en Tamaulipas comenzará la liberación de moscas estériles para su dispersión al sur del país y combatir al gusano barrenador de ganado.
Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal comentó que esta medida contribuirá "a la erradicación del gusano barrenador. Ya se hizo antes entre Estados Unidos y México, y ahora lo estamos repitiendo".
De acuerdo con Sheinbaum, se trata de una nueva variedad que causa que dicha erradicación sea más efectiva. Agregó que demorará tres semanas en tener estos ejemplares para llevarlos al norte de México y empezar la dispersión.
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La titular del ejecutivo federal confió en que, al igual que hace 20 años con la implementación de la Técnica del Insecto Estéril, el país logrará eliminar la plaga.
Dispersión de moscas estériles
El gobierno mexicano y el tamaulipeco, encabezado por Américo Villarreal, contempla aumentar de forma gradual la dispersión de moscas estériles hasta alcanzar 100 mil ejemplares cada semana.
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Desde inicios de año, el gobierno de Tamaulipas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos fortalecieron acciones de vigilancia epidemiológica, control de ganado y liberación de moscas estériles.
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