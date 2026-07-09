Por el caso de la captura de Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, la presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el fin no justifica los medios por la exhibición del avión donde se trasladó al criminal a Estados Unidos, por parte del FBI, y reiteró que el exembajador Ken Salazar sigue mintiendo, pues no explica por qué la aeronave es exhibida por el FBI.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal reiteró que el fondo del caso no es la detención del líder del Cártel de Sinaloa, sino la presunta violación a la soberanía mexicana durante su traslado a Estados Unidos.

“El fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga, este líder del Cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido. Aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, declaró.

Sheinbaum respondió a las declaraciones de Ken Salazar, quien reiteró que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada “no era del gobierno de Estados Unidos” y que la operación no fue organizada por ese país.

"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

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“Pero el problema es que recientemente se presente el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la fiscalía falta la verdad por parte del exembajador. Eso es lo que nosotros estamos planteando (...) Lo decimos todos los días en la relación que tenemos y en este momento consideramos que hubo omisión, mentira por parte del exembajador.”, aseguró Sheinbaum.

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Exhibición de avión por FBI contradice declaración de Ken Salazar

Sin embargo, la Presidenta cuestionó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) exhibiera posteriormente el avión en un evento público como parte de uno de sus operativos.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero de acuerdo con la Fiscalía falta a la verdad”, sostuvo.

Avión que trasladó a "El Mayo" a EU. Foto: cortesía Pie de Nota

La Mandataria federal señaló que su gobierno solicitó a la Fiscalía General de la República incorporar estos nuevos elementos a la carpeta de investigación abierta sobre el caso, al considerar que existen indicios de omisiones y contradicciones en la información proporcionada por el exdiplomático estadounidense.

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SRE defiende postura de México con caso "Kiki" Camarena

Durante la conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, defendió la postura del gobierno federal al recordar el caso del médico Humberto Álvarez Machain, secuestrado en México y trasladado a Estados Unidos en 1990 para ser juzgado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

El canciller señaló que, en ese entonces, gobiernos anteriores emprendieron una defensa jurídica y diplomática del médico no por los delitos que se le imputaban, sino por la violación a la soberanía nacional, y acusó de incongruencia a quienes hoy critican la posición del actual gobierno.

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Tras detención de "El Mayo" encuentran similitudes con el caso del Doctor Álvarez Machain". Foto: Captura de Pantalla

Sheinbaum añadió que la captura de Zambada no sólo implicó una presunta violación a la soberanía, sino que también detonó la confrontación entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, por lo que insistió en que el tema seguirá siendo planteado en el diálogo bilateral con Estados Unidos y que la investigación de la FGR debe continuar.

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