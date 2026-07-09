Las declaraciones de Pedro Sola en "Ventaneando" continúan generando reacciones en redes sociales. Luego de que el conductor ofreciera una disculpa por mencionar que le daban "ganas de aventar un trozo de carne envenenada" a los perros, Ricardo Salinas Pliego también fijó una postura pública y aseguró que en Grupo Salinas no se tolera el maltrato animal.

Pedro Sola ofrece disculpas en "Ventaneando" por lo que dijo sobre los perros.

¿Qué dijo Pedro Sola que desató la polémica en redes sociales?

Durante una emisión de Ventaneando, Pedro Sola habló sobre la presencia de mascotas en espacios públicos como supermercados, centros comerciales y restaurantes. En ese contexto, expresó que no le agrada ver perros en ese tipo de lugares y lanzó una frase que provocó una ola de críticas.

"No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante, ¿qué es eso, se volvieron locos o qué?"

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

Sin embargo, el momento que detonó la controversia llegó segundos después, cuando agregó:

"Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada".

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Pedro Sola ofrece disculpas tras la controversia

Ante el alcance de la polémica, Sola aprovechó una nueva emisión del programa dirigido por Pati Chapoy para reconocer que se equivocó. El conductor de 79 años explicó que habló sin medir el impacto de sus palabras.

"No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares. Quiero decirles a todos que siento mucho lo que dije; soy incapaz de matar una mosca", dijo.

Este video es mi sincera disculpa por los comentarios desafortunados que expresé el lunes pasado en mi programa de televisión. pic.twitter.com/wBrjzEfiWC — Pedro Sola (@tiopedritosola) July 8, 2026

Sus declaraciones dividieron opiniones. Mientras algunos usuarios consideraron suficiente la disculpa, otros insistieron en que el tema requería una postura institucional por parte de la televisora.

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¿Qué respondió Ricardo Salinas Pliego sobre los comentarios de Pedro Sola?

La conversación llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y propietario de TV Azteca, quien respondió en su cuenta de X, antes Twitter, a una usuaria que preguntó si habría alguna consecuencia para el conductor.

El empresario compartió el mensaje de disculpa de Pedro Sola y explicó que siempre ha pedido a los colaboradores de sus empresas reconocer públicamente sus errores.

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"Siempre les he pedido a mis colaboradores que si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública".

Salinas Pliego ofrece disculpas tras comentarios de Pedro Sola sobre “envenenar” a perros. Foto: Captura de pantalla

También dejó claro que en sus empresas no se toleran expresiones que promuevan la violencia contra los animales.

"En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no cuentan, seres tontos)".

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Salinas Pliego promete reforzar acciones contra el maltrato animal

Además, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por las declaraciones del conductor y aseguró que este tipo de comentarios no volverán a repetirse en los espacios de Grupo Salinas.

También, afirmó que la empresa fortalecerá sus acciones para proteger a los animales y concluyó con un mensaje sobre ese compromiso.

"Estoy seguro de que este tipo de comentarios no se volverán a repetir en ninguno de nuestros programas ni en nuestras empresas. En Grupo Salinas tenemos la responsabilidad de darles voz a todos aquellos que no pueden hablar".

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