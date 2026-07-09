La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que bajó la inflación a 3.37% en junio, el segundo mes consecutivo a la baja.

“¡Bajó la inflación, todavía más!”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 9 de julio en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería expuso que bajó la inflación en México a 3.37% este mes, cuando había llegado a 4.59 en marzo: “Todavía mejor de lo que dijimos ayer”.

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Durante junio, la inflación se desaceleró a 3.37% desde el 3.94% de mayo, ante la baja de algunos productos agropecuarios como el jitomate y el chile, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es el segundo mes consecutivo en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) retrocede, luego de las presiones en bienes agropecuarios que llevaron a la inflación general a registrar un pico en marzo pasado.

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Así, el Inegi dio a conocer que durante el sexto mes del año la inflación disminuyó 0.27 % respecto a mayo, con lo cual la tasa anual se ubicó en 3.37%.

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