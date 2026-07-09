Durante junio, la inflación se desaceleró a 3.37% desde el 3.94% de mayo, ante la baja de algunos productos agropecuarios como el jitomate y el chile, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es el segundo mes consecutivo en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) retrocede, luego de las presiones en bienes agropecuarios que llevaron a la inflación general a registrar un pico en marzo pasado.

Así, el Inegi dio a conocer que durante el sexto mes del año la inflación disminuyó 0.27 % respecto a mayo, con lo cual la tasa anual se ubicó en 3.37%.

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En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28% y la anual, de 4.32%, según datos del instituto que mide los precios al consumidor en México.

La baja se debió al retroceso en la parte no subyacente con 2.04% en junio y de 1.1% a tasa anual, sobre todo en los agropecuarios.

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Sin embargo, la subyacente, que no incluye los precios de energía ni alimentos frescos, subió 0.24% en el mes, con lo cual aumentó a 4.03% en el año debido al incremento en mercancías y servicios.

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El Inegi reportó que el aguacate encabezó la lista de los productos genéricos con mayor incidencia en el INPC con un alza mensual de 24.53%.

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La cebolla también se encareció en el sexto mes del año con una variación en junio de 9.55%, lo mismo que la papa y otros tubérculos con 9.32% y la cebolla con una subida de 6.87%.

De igual manera, los consumidores resintieron el incremento en vivienda propia y renta con variaciones mensuales de 0.31% y 0.34%, en cada caso.

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Eso obligó a las loncherías, taquerías, fondas y torterías a subir sus precios 0.38%, mientras que los restaurantes y similares hicieron un ajuste de 0.36%.

Otros alimentos cocinados registraron un aumento de 1.31% en junio, informó el Inegi.

Por el contrario, bajaron de precio de manera significativa otros productos agropecuarios como el jitomate con -38.98% y los chiles, con el poblano con la mayor disminución con 40.43%.

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Asimismo, el precio del limón, uva, pepino y otras frutas en su venta al consumidor tuvo un importante retroceso.

Nuevamente, Quintana Roo se colocó como la entidad en donde se observó la más alta inflación con una variación mensual de 0.16%, seguida de Sonora y Sinaloa con 0.13 y 0.11%, respectivamente.

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En cambio, en Tlaxcala se registró la más baja inflación con una tasa mensual negativa de 1.03%, en Puebla retrocedió 0.79% y Nayarit disminuyó 0.62%.

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