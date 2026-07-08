El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que 15 estados avanzaron en condiciones laborales para que más mujeres participen y permanezcan en sus empleos; sin embargo, la brecha persiste.

De acuerdo con el informe “Estados con lupa de género 2026”, detalló que los ciudadanos son la principal barrera para la participación económica de las mujeres debido a que destinan 58% más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Es decir, que nueve de cada 10 personas que dejan el mercado laboral para cuidar son mujeres.

En el informe se midieron las 32 entidades federativas a través de 16 indicadores agrupados en tres pilares: entrada al mercado laboral, permanencia y autonomía económica, lo que dio como resultado:

Resultados del informe con Estados #ConLupaDeGénero 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad. Foto: Captura de Pantalla

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Una de las conclusiones es que por lo menos 15 estados mejoraron su posición respecto a 2025 en el ranking general; 12 retrocedieron y cinco permanecieron sin cambios, por lo que existe una relación positiva entre las condiciones que ofrecen los estados y la participación económica de las mujeres.

Sin embargo, a nivel nacional, las mujeres ganan en promedio 13% menos que los hombres, además de que el 38% de los niños están inscritos en un centro de atención infantil; ningún estado alcanza una cobertura de la mitad de la población de 0 a 5 años.

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Propuestas para el favorecimiento laboral para las mujeres

El IMCO menciona que se debe ampliar la oferta de servicios y fortalecer las políticas de cuidados; esto contribuirá a aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, dado que casi la mitad de la población requiere algún tipo de cuidado, y la demanda aumentará debido al envejecimiento poblacional.

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Por lo que se deben construir sistemas de cuidados estatales, tener un presupuesto estatal para políticas de cuidados y tener mayores permisos de paternidad.

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