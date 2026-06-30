El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) consideró que en un contexto de crecientes tensiones comerciales, el T-MEC es la principal herramienta de México para preservar su competitividad en América del Norte.

De acuerdo con el IMCO, el acuerdo sigue funcionando como un mecanismo efectivo para preservar el acceso al mercado estadounidense y fortalecer la integración regional.

Afirma, incluso, que de cara a la revisión del tratado comercial trilateral, que inicia el 1 de julio, la evidencia sugiere que nuestro país llega a este punto en una posición relativamente favorable.

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Sin embrago, considera que la revisión del T-MEC exige nuevas métricas para medir el éxito comercial de México, pues los aranceles que impuso la administración del presidente Donald Trump, en su segundo mandato, modificaron las condiciones del comercio internacional y volvieron insuficientes las tradicionales para evaluar el desempeño comercial de un país.

En ese sentido, analizó el acceso relativo de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense mediante el arancel implícito y tres indicadores complementarios que permiten evaluar el aprovechamiento de las ventajas comerciales frente a sus competidores.

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Los tres indicadores son el cumplimiento de las reglas de origen y su base gravable, la participación en el déficit comercial estadounidense y el cociente de reciprocidad comercial por sector, ya que ofrecen una visión más precisa de la posición competitiva de México dentro de América del Norte.

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Aranceles de Donald Trump y los nuevos indicadores

En su análisis, señala los aranceles no desplazaron a México y que por el contrario, el país se consolidó como el principal comprador de Estados Unidos al concentrar 15% de sus exportaciones totales en 2025.

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Además de que nuestro país enfrenta menores barreras arancelarias que la mayoría de los principales proveedores del mercado estadounidense, pues apenas en marzo pasado cerró en 3.4% frente a 9.8% de Alemania, 9.7% de Japón, 8.0% de Corea del Sur y 6.8% de Vietnam.

Asi, de acuerdo con el IMCO, el T-MEC se mantiene como una herramienta efectiva para la integración regional.

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Déficit comercial entre México y Estados Unidos

Sobre el déficit comercial entre México y Estados Unidos, el instituto señaló que es resultado de cadenas de valor compartidas y procesos de coproducción.

Afirmó que el déficit de Estados Unidos con México no desplaza producción estadounidense, sino que la complementa. "El cociente de reciprocidad de EUA con México refleja coproducción".

De acuerdo con los indicadores complementarios analizados por el IMCO, entre enero de 2024 y abril de 2026 México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos.

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Además, mantuvo una ventaja de acceso frente a sus principales competidores, conservó altos niveles de aprovechamiento del T-MEC y profundizó una relación comercial basada en la integración productiva más que en la competencia directa.

Adoptar indicadores

El IMCO propone adoptar indicadores que permitan evaluar la posición de México en el mercado estadounidense de forma integral:









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ss/mcc