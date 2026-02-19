Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Familia de Mérida denuncia presunta red de extorsión de supuestos empleados de CFE; les exigieron 12 mil pesos o les "cortarían la luz"

El se plantea realizar cambios importantes en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá que podrían dejar fuera a Canadá y alterar el equilibrio actual en las relaciones comerciales entre los tres países de América del Norte.

El T-MEC, que fue promulgado por Trump durante su primer mandato en julio de 2020, tiene que ser revisado en julio de este año.

Funcionarios estadounidenses apuntan a que las condiciones de ese acuerdo podrían deshacerse y terminar convertidas en acuerdos bilaterales con cada uno de los países, según publica el diario The New York Times.

Las tensiones de Trump con los países vecinos han sido la norma desde el comienzo de su segundo mandato en la

En concreto, la presión sobreha sido constante desde enero de 2025, con un último capítulo este mes de febrero en el que Trump amenazó con bloquear la inauguración este año de un nuevo puente que conectará ambos países.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, dijo Trump en redes sociales el 9 de febrero.

Esta amenaza se interpretó como la primera medida de presión para la revisión en julio del acuerdo.

Algunos expertos lo interpretan tan solo como parte de la estrategia negociadora de Trump, como en el caso de los aranceles, en los que primero amenaza con medidas económicas y después rectifica.

Pero funcionarios canadienses señalaron al Times que el gobierno del primer ministro Mark Carney se prepara para todos los escenarios.

Dos funcionarios canadienses que participan en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y que hablaron de forma anónima para transmitir con franqueza sus impresiones sobre el estado de las conversaciones, dijeron al medio estadounidense que las expectativas en Ottawa de una renovación completa del T-MEC eran muy bajas. Según ellos, el equipo de Carney incluso se pregunta si puede confiar en cualquier nuevo acuerdo comercial con el Sr. Trump.

Según ellos, el gobierno canadiense se está preparando para unas negociaciones largas, accidentadas y dramáticas con una Administración estadounidense hostil, e incluso para la ruptura del T-MEC.

El fin del T-MEC tendría unas consecuencias económicas desfavorables para empresas estadounidenses, relacionadas con la agricultura y la fabricación de automóviles, que se benefician de las relaciones con Canadá.

En este mismo sentido, expertos de la consultora Ernst and Young (EY) advirtieron esta misma semana que un fallo en la revisión del T-MEC elevaría aranceles y restaría Producto Interior Bruto (PIB) también a .

