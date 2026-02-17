Como resultado del proceso electoral, Augusto Ramos, será el próximo presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cargo que asumirá a partir del 2 de marzo próximo.

Ramos, quien contendió con Ramiro Montemayor, dijo que entre sus planes de acción está entregar en el mes de mayo el diagnóstico del comercio de carga entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En conferencia de prensa en la que se dio a conocer el resultado de las elecciones, el próximo líder del organismo dijo que entre sus primeras tareas está la transparencia radical, la profesionalización de los operadores, trabajar como un gobierno participativo y descentralizado y con inclusión.

Dijo que la “meta es profesionalizar y seguir fomentando la formación de operadores y durante este año sumaremos a más de 5 mil operadores formados".

Ramos añadió que se trabajará en paradores seguros y añadió que son el medio de transporte que más mueve mercancía.

Explicó que el sector “no es sólo un eslabón logístico, es el protagonista del desarrollo nacional. Para dimensionar nuestra responsabilidad. Debemos de recordar que la gran mayoría de las mercancías que transitan por nuestro país se hace con el autotransporte, cuya participación es crítica” para mover la mercancía en Norteamérica.

En el evento, el presidente saliente Miguel Ángel Martínez, dijo que inician de manera ordenada el proceso de entrega de la presidencia de la Canacar.

Consideró que los puntos más importantes que enfrenta el sector actualmente es el proceso de revisión del T-MEC y la falta de operadores capacitados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc