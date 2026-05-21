Alcaldes y exalcaldes de al menos 10 estados del país han sido señalados, destituidos y/o detenidos por vínculos con el crimen organizado en los últimos años.

La mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una reforma para detectar y evitar candidatos con posibles vínculos criminales.

La Consejera Jurídica, Luisa Alcalde anunció que se presentará en la Comisión Permanente una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que partidos políticos voluntariamente puedan recibir y consultar información sobre aspirantes a candidaturas con posible “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.

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Estos son funcionarios que han sido detenidos pro vínculos criminales

Entre los presidentes municipales en funciones que en los últimos dos años han sido detenidos por vínculos criminales están:

Agustín Toledano Amaro, Atlatlahucan, Morelos .- Detenido el 20 de mayo de 2026, señalado por extorsión y vínculos criminales. Llegó al poder con la alianza PAN, PRI, PRD y RSP.

Diego Rivera, de Tequila, Jalisco (Morena).- Detenido en febrero de 2026 por extorsión, corrupción y vínculos con grupos criminales.

José Ascensión, de Teuchitlán, Jalisco (MC).- Detenido en 2025 por vínculos criminales tras el descubrimiento del Rancho Izaguirre.

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Ernesto Cruz Díaz, Cintalapa, Chiapas (Morena).- Detenido en enero de 2026 por vínculos con grupos criminales, desvío de fondos y abuso de autoridad.

Rosember López, de Bellavista, Chiapas (Chapas Unido). Detenido en 2025 por vínculos con el crimen organizado.

Ari Patrick Mendiola Mondragón, de Almoloya de Alquisirar, Edomex (Morena).- Detenido en junio de 2025 por exorsión y vínculos con grupos criminales.

María Elena Martínez Robles, Amanalco, Edomex (MC).- Detenida en 2024 por homicidio y vínculos criminales.

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Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, Apulco, Zacatecas (MC).- Fue desaforado por vínculos con grupos criminales y detenido en 2025.

Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca, Puebla, (MC).- Detenido en 2025 por malversación de fondos y vínculos con grupos criminales.

Urubiel Gonzalez Vieyra, de Ciudad Serdán, Puebla (MC).- Detenido por malversación de fondos y vínculos con grupos criminales. Es hermano de Giovanni.

Ramiro, de San Nicolás Buenos Aires, Puebla (MC).- Detenido en 2024 por delitos contra la salud, entre otros.

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Además, Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, se encuentra prófugo.

Exalcaldes

Hay varios casos de ex alcaldes detenidos, también señalados por diversos crímenes, entre ellos están:

Irving Sánchez Zavala, de Yecapixtla, Morelos (PAN)

María del Rosario Matías Esquivel, de Santo Tomás de los Plátanos, Edomex (PRI-PAN-PRD)

Vilma Senorina Reyes Martínez, de Santa María Huazolotitlán, Oaxaca (PRI)

Marco Antonio Pluma Meléndez, de La Magdalena Tlatelulco, Tlaxcala (PVEM)

Gerardo Cortés Caballero, de Cuautempan, Puebla (Morena).

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Los señalados

Se trata de funcionarios que por sus acciones han sido señalados como cercanos a grupos delictivos, o que hay alguna acusación en su contra.

Juan De Dios Gámez Mendivil, alcalde con licencia de Culiacán (Morena).- Es acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa. El gobierno de México considera que no hay pruebas.

Anavel Ávila Castrejón, de Coalcomán, Michoacán.- Ha sido señalada en varias ocasiones por apología del delito y vínculos con el CJNG. Permanece en el cargo.

Norma Otilia Hernández, de Chilpancingo (Morena). En 2023, cuando era alcaldesa de la capital de Guerrero, fue exhibida en una reunión con el líder del grupo criminal Los Ardillos, Celso Ortega.

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