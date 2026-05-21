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Un alcalde en funciones, un exedil y cuatro exservidores públicos municipales del PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y del Partido Encuentro Social (PES), todos de municipios del oriente de , fueron detenidos como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Se trata de Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan (PRI, PAN y PRD); Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla (PAN); Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de Cuautla (PAN y MC); Arisbel Rubí Vázquez Amaro, La Jefa, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan por Morena; Horacio Zavaleta Malacara, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, y Jonathan Espinosa Salinas, vinculado con el PES.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, , informó que a los cincos hombres y una mujer se les cumplimentó orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y extorsión.

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También se ejecutaron seis cateos en domicilios de Morelos y uno en el estado de Querétaro.

Agregó que las fuerzas federales continúan la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián (PAN, PRI y PRD), quien cuenta con orden de aprehensión.

Van por más

García Harfuch reveló que van por 32 personas relacionadas con esta red de corrupción y extorsión que opera de la mano de Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, lugarteniente del Cártel de Sinaloa.

Precisó que en próximos días la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará las cuentas bancarias a 10 empresas y 22 personas, entre ellas presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales relacionados con El Barbas.

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“Esta medida incluye a 10 objetivos principales, integrantes de su círculo familiar, empresas con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo”, indicó.

Destacó que esto es parte de la estrategia para atender delitos de alto impacto, como la extorsión.

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