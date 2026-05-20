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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles acerca de la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión.
En conferencia de prensa, explicó que se habían registrado extorsiones a comerciantes, productores y transportistas por el crimen organizado en Cuautla y municipios de la región oriente.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dijo que a partir de denuncias ciudadanas, cierres de negocios y exigencias de pagos ilegales, comenzaron labores de investigación de campo y gabinete.
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"A mediados del mes de abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzó la estrategia de seguridad en el estado de Morelos. El objetivo ha sido atender de manera directa los delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y proteger a la población frente a grupos que durante años afectaron la vida social y económica", declaró.
Como parte de estas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de cateo en seis domicilios de Morelos y un domicilio en Querétaro, y de aprehensión por crimen organizado, extorsión, narcotráfico y tráfico de armas de fuego contra funcionarios y exfuncionarios. Los detenidos son:
- Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan
- Irving "N", exalcalde de Yecapixtla
- Horacio "N", secretario municipal de Cuautla
- Pablo Adrián "N", empresario y oficial mayor de Cuautla
- Jonathan "N", tesorero de Cuautla
- Arisbel Rubí "N", excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan
Agregó que continúa la búsqueda del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián.
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apr/df/ml
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