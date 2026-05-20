El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que como parte de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos federales cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Entre los detenidos, destacó a Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, continúan las acciones para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla.

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“Las investigaciones continúan”, indicó García Harfuch.

Detenidos en Morelos. Foto: tomada de X @OHarfuch

Detenidos en Morelos. Foto: tomada de X @OHarfuch

Detenidos en Morelos. Foto: tomada de X @OHarfuch

Detenidos en Morelos. Foto: tomada de X @OHarfuch

A través de redes sociales, mencionó que estas acciones forman parte del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

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