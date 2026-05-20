La mañanera de Sheinbaum, 20 de mayo, minuto a minuto

Este miércoles 20 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo para informar sobre los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:

Nación 08:42 AM Sheinbaum Pardo dijo que existe libertad de manifestación, esto, luego de la movilización de Morena en el estado de Chihuahua donde previamente se reportaron bloqueos carreteros. "Nosotros ejercemos el poder de manera democrática", sostuvo.



Nación 08:30 AM La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante los gobiernos de la 4T se incrementó el número de hospitales y camas para atender a la población que lo requiera. También comparó el número de trenes que se construyeron durante los gobierno anteriores y el incremento que existe desde la llegada de la 4T a México. "La honestidad da resultados", expresó la mandataria federal durante su conferencia mañanera.

Nación 08:21 AM En un enlace a Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabeza la entrega de viviendas del Bienestar. En total suman 111 viviendas entregadas en un conjunto habitacional de la entidad, donde se estima la inversión de 45 mil 598 mdp. Las viviendas cuentan con dos habitaciones, un baño y servicios básicos de agua y luz.



Nación 08:13 AM Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario anunció que el proyecto de trenes del norte contempla un contrato de rieles. Destacó que se prevé que el tren que va de CDMX a Querétaro llegue a finales del primer semestre de 2027. Expuso en una gráfica los kilómetros de nuevas vías para servicios de carga y pasajeros desde el mandato del expresidente Felipe Calderón hasta la llegada de los gobiernos de la 4T.

Nación 08:01 AM Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) explicó que se ha avanzado más de 2 millones de metros cuadrados en el proceso de la liberación del derecho de vía. Entre las preocupaciones que las personas han manifestado en este proceso, Núñez López mencionó que hay molestias derivadas de la obra, el ruido, afectaciones a predios de propiedad privada, entre otros.

Nación 07:50 AM Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles" informó que colabora en proyectos ferroviarios prioritarios en el país. Entre ellos destacan la vía férrea CDMX- Pachuca y la vía férrea CDMX- Querétaro, así como el desarrollo de ingeniería básica. Aseguró que por dichas obras se han generado 31 mil empleos directos pagados semanalmente, entre ellos 6 mil son mujeres.

Nación 07:44 AM A las 7:44 de la mañana, inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.



Aquí la transmisión completa:

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