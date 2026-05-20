Harfuch: Rocha está en Sinaloa; no tiene escolta federal, sino estatal, dice

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El secretario de seguridad y protección ciudadana, , informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, , está en dicha entidad y no cuenta con escolta federal, más bien estatal.

En conferencia de prensa, en la cual detalló la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión a comerciantes, productores y transportistas, García Harfuch dijo que la localización del mandatario estatal "no ha sido reservada".

"Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución de protección del gobierno de México. Tiene policía estatal, según tenemos entendido. La escolta corre a cargo del estado", explicó.

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Agregó que desde el comienzo de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el combate a la delincuencia organizada a sido "claro y contundente".

"Uno de los ejes es el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de inteligencia del estado mexicano, la coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y la entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga", declaró.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza, y a otros siete funcionarios por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

El 15 de mayo, se informó acerca de las detenciones en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública sinaloense, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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dft

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