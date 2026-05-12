Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que José Antonio Cortés Huerta, detenido ayer en Nuevo León, es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva y vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

De acuerdo con Harfuch, la investigación apunta a que los inmuebles intervenidos durante la detención de "El Titán", están ligados con una estructura dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos y que operan mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.

Ayer, los elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República ejecutaron 4 órdenes de cateo en el estado de Nuevo León, donde fue detenido José Antonio junto a otras tres personas, entre ellas Rosario Flores Alemán, de 41 años.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional de este 12 de mayo de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

José Antonio Cortés Huerta, de 39 años, es identificado por el Gabinete de Seguridad como presunto líder de una célula delictiva ligada al Cártel del Noroeste.

En la mañanera de este 12 de mayo, el secretario de Seguridad detalló que esta red criminal mantiene vínculos con el Cártel del Noreste, y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país.

Durante el operativo dado a conocer ayer por la mañana, también se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos y animales exóticos.

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José Antonio "El Titán". Foto: tomada de Facebook Jose huerta "titan"

Esta mañana García Harfuch destacó que estas acciones forman parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, combate a la impunidad y desarticulación de redes criminales vinculadas al mercado ilícito de combustibles.

La investigación apunta a que los domicilios asegurados también se encuentran vinculados con Roberto Blanco Cantú alias "El señor de los buques", socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, encargado de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita proveniente de Estados Unidos y quien está vinculado con el “Cártel del Noreste”.

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