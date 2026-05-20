Cuautla es municipio líder en extorsión; se disparan casos en gestión de alcalde prófugo

El municipio de Cuautla, Morelos, lidera a nivel estatal en la incidencia de extorsión. Entre 2018 y hasta abril de 2026, el municipio acumula 659 carpetas de investigación por el delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los casos se dispararon durante la gestión del alcalde Jesús Corona Damián, actualmente prófugo.

Este 20 de mayo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Corona se encuentra prófugo de la Justicia ante órdenes de aprehensión por crimen organizado, narcotráfico y extorsión. Horas después, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció que la sindicatura del ayuntamiento tomaría las funciones de la presidencia municipal.

Harfuch detalló que se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y un exfuncionario de Morelos en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, entre ellos Agustín Toledano Amaro, edil de Atlatlaucan, e Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla de 2009 a 2012.

Corona y Toledano recibían una remuneración mensual neta de 80 mil pesos, de acuerdo con una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia.

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Se disparan extorsiones en Cuautla

El municipio de Cuautla, gobernado hasta el día de hoy por Jesús Corona Damián, acusado de extorsión, ocupa el primer lugar en ese delito; ha acumulado un total de 659 expedientes en siete años.

Corona fue electo presidente municipal en dos ocasiones. Su primera gestión abarcó de 2019 a 2021, cuando llegó al poder a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES). Su segunda administración inició en 2025, e la mano de una alianza entre el PAN, PRI, PRD y RSP.

El delito de extorsión se disparó en el municipio, pues pasó de registrar 6 carpetas de investigación en 2018 a 259 en 2025. Tan sólo en los primeros cuatro meses registrados este 2026 se han abierto 88 carpetas por casos de extorsión.

Atlatlahucan, cuyo presidente municipal fue detenido este miércoles, también mostró un leve incremento en las denuncias de este delito, pues pasó de 0 carpetas en 2018 a 6 en 2025.

Cuautla, Cuernavaca, Yautepec, Jiutepec y Yecapixtla son los cinco municipios que encabezan la lista estatal de extorsiones. A nivel nacional Cuautla es el único municipio de Morelos dentro de los 50 ayuntamientos que más casos de extorsiones han registrado entre 2018 y 2026, ocupando el lugar 23.

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Segundo lugar de homicidios dolosos

Entre 2018 y abril de 2026 se cometieron 11 mil 59 homicidios en todas sus modalidades en el estado de Morelos, siendo el año 2024 el que acumula la mayor cantidad, con mil 627 homicidios.

Cuautla ocupa el segundo lugar entre los municipios morelenses con más expedientes de homicidios dolosos, con un acumulado de mil 201 carpetas por este delito en poco más de siete años. El municipio pasó de 103 reportes en 2018 a 141 en 2025. El pico más alto fue en 2023, cuando se reportaron 237 carpetas.

En esta categoría Atlatlahucan ha reportado 154 casos en el acumulado de 2018 a 2026, presentando un repunte en 2024, cuando se registraron 33.

A nivel estatal Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec han sido los municipios con más carpetas por homicidios dolosos reportados, con un total acumulado de más de 700 expedientes.

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Cuautla líder por segunda ocasión… en secuestros

Entre 2018 y abril de 2026, Cuautla ha registrado un acumulado de 36 carpetas de investigación por secuestro en todas sus modalidades, ocupando el primer lugar a nivel estatal; le siguen Cuernavaca y Huitzilac con 35 y 32 expedientes por este delito, respectivamente. Pese a esto, este delito ha mostrado una disminución en Cuautla, pasando de 8 secuestros en 2018 a 3 en 2025.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de 2026 en el estado de Morelos se perpetraron 15 mil 794 delitos, entre los que destacan 3 mil robos en todas sus modalidades, 585 homicidios y 238 extorsiones.