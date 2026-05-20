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El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de emprender una persecución en contra de la oposición para distraer a la opinión pública de las acusaciones de Estados Unidos contra personajes “impresentables” de Morena.
A través de un video publicado en redes sociales, el líder priísta calificó al gobierno morenista como un “cártel del crimen organizado” y una “pandilla de delincuentes que hoy tienen el poder”.
En respuesta a las menciones que la mandataria federal ha hecho de su persona en la conferencia matutina, comentó que no le tiene miedo “ni a usted ni a su gobierno; ni a las amenazas de persecución política que están impulsando ustedes desde el poder”.
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Moreno Cárdenas aseguró que a pesar de las calumnias y persecución en su contra “no nos vamos a callar”.
Señaló que mientras el régimen intenta distraer a México con discursos y propaganda política “barata”, cada vez son más los señalamientos, con investigaciones y denuncias, que hay sobre personajes impresentables, como los narcopolíticos de Morena y su “pacto con el crimen organizado”.
Advirtió que eso también lo seguirá denunciando, “con firmeza y de frente”, en México y en todos los organismos internacionales.
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“Usted puede acusarme de lo que quiera. Jamás me podrá acusar de pactar con los cárteles del crimen organizado. Con esos criminales y asesinos con los que ustedes hicieron un acuerdo y que están destruyendo este país.
“Ni con amenazas ni con discursos podrán lavar la sangre y la corrupción que representan su partido y su gobierno. Tienen a México convertido en un cementerio.
“No tengan ni la menor duda: somos millones de mexicanos los que vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, y por tener paz y armonía en nuestro país”, concluyó el priista.
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