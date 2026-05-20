Cuernavaca.- La gobernadora Margarita González Saravia informó que en los Ayuntamientos de Cuautla y Atlatlahucan, las Sindicaturas asumirán temporalmente el cargo de presidentes municipales luego de la detención de Agustín Toledano Amaro, edil de Atlatlaucan, y la búsqueda de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, por autoridades de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“En estos municipios, el Gobierno del Estado brindará acompañamiento para preservar la gobernabilidad y el debido desarrollo de las funciones públicas”, afirmó la gobernadora.

Los cambios en los Ayuntamientos, citó la gobernadora, es resultado de las detenciones realizadas este día en la zona oriente del estado en los municipios de Atlatlahucan y Cuautla.

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Como Gobierno y como Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, respaldamos las acciones del Gobierno de México para fortalecer la seguridad en nuestro estado. Estaremos atentos al desarrollo de las acciones que tengan lugar dentro del proceso legal correspondiente, señaló el gobierno morelense.

Hasta el cierre de esta edición se informó que el grupo de abogados del edil de Cuautla tramitan un amparo para evitar su detención.

Colaboradores de los otros tres políticos referidos como detenidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirman que se encuentran en sus hogares, los cuales están cercados por Guardia Nacional y militares, pero no han sido aprehendidos.

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