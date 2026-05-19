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Cuernavaca, Mor. - Por segundo día consecutivo, el gobierno del Estado salió a desmentir un trascendido periodístico sobre la presunta participación del en el proceso electoral de 2024 para favorecer a la actual gobernadora. El texto también asegura que la gobernadora Margarita González Saravia se encuentra en la lista de los funcionarios de Morena investigados por Estados Unidos.

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, aseguró que los señalamientos difundidos contra la gobernadora Margarita González Saravia respecto a restricciones para viajar a Estados Unidos tienen “tintes políticos” y buscan de “una mujer respetable”.

Desde Palacio de Gobierno, el funcionario rechazó categóricamente las acusaciones y sostuvo que la mandataria estatal trabaja todos los días en favor de la ciudadanía.

Además, cuestionó la veracidad de la publicación al señalar que la información difundida no cuenta con una firma responsable.

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“Hacemos un llamado respetuoso y firme para que la información se maneje con sustento”, expresó.

El coordinador de la bancada de Morena, en el Congreso de Morelos, Rafael Reyes, salió en defensa de la gobernadora y afirmó que la figura de la mandataria estatal merece respeto y expresó su más profundo apoyo ante este embate que calificó como “calumnias”.

Desde el lunes, el Gobierno del Estado de Morelos informó que la información difundida en una columna periodística de circulación nacional, , es falsa. En ese texto se señala que el gobierno de Estados Unidos también habría cancelado la visa a la gobernadora Margarita González Saravia.

“No existe alguna notificación oficial, procedimiento administrativo, señalamiento institucional o resolución emitida por autoridad competente nacional o extranjera en el sentido referido por dicha publicación”, informó el gobierno morelense.

dmrr/cr

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