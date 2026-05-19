Ciudad Juárez.- La noche de ayer la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, designó a Javier Sánchez Herrera encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en Chihuahua.

El nombramiento se da a una semana de que el anterior titular Guillermo Arturo Zuany Portillo renunciara al cargo como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en relación al el operativo para dar con el narcolaboratorio en el municipio de Morelos en el estado de Chihuahua.

Lee también FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

Sánchez Herrera era director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y estuvo encargado también de la identificación y parte de la investigación del caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Hasta el momento no se ha informado quién quedará al frente de Servicios Periciales en Chihuahua.

Noticias según tus intereses