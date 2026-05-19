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Ciudad Juárez.- La noche de ayer la gobernadora de Chihuahua,, designó a Javier Sánchez Herrera encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en Chihuahua.

El nombramiento se da a una semana de que el anterior titular Guillermo Arturo Zuany Portillo renunciara al cargo como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en relación al el operativo para dar con el narcolaboratorio en el municipio de Morelos en el estado de Chihuahua.

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Sánchez Herrera era director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y estuvo encargado también de la identificación y parte de la investigación del caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Hasta el momento no se ha informado quién quedará al frente de Servicios Periciales en Chihuahua.

afcl/LL

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