La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la investigación sobre la participación de la CIA en un operativo en Chihuahua, donde fallecieron dos de sus elementos.

Afirmó que las autoridades estatales, sin especificar cargos o personas, violaron la Ley de Seguridad Nacional al permitir que elementos de la CIA operaran en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno de México.

“Sigue haciendo la investigación la Fiscalía General de la República, esa investigación continúa porque violaron las leyes de Seguridad Nacional, los mexicanos”, dijo.

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En conferencia de prensa, la titular del Ejecutivo recordó que se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar una explicación sobre la intervención de la CIA en México.

“Se envió una nota diplomática de extrañamiento, no solamente a través de la embajada, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos, diciendo que no tendrían por qué haber estado en territorio, en labores operativas, que deben cumplir necesariamente cualquier diplomático o cualquier persona que haga labores, o que esté representando a una agencia de Estados Unidos en México, con la constitución mexicana y la ley de seguridad nacional”, expresó.

Sheinbaum Pardo refirió que Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México no debe interferir en los asuntos nacionales.

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“En ningún caso, ningún embajador mexicano debe meterse, y esa es la instrucción que tienen todos, a la política de otros países; lo mismo tiene que ser de los otros embajadores hacia México, su labor es de tener una buena relación diplomática en todos los sentidos con el gobierno de México, y no interferir en los asuntos nacionales, así como nuestros embajadores se comportan, así en todos lados, así para cualquier embajador, no solo para el Estados Unidos”, dijo.

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