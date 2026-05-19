En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han inaugurado 29 unidades médicas, como parte del plan de infraestructura, informó Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

“29 hospitales ya han sido concluidos, entregados y se encuentran actualmente en operación en nuestro país; han sumado mil 320 camas nuevas en estos casi año y medio de administración”, comentó.

De las 29 unidades, siete son hospitales del IMSS, 18 hospitales del IMSS Bienestar y cuatro hospitales del ISSSTE.

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Detalló que se planea invertir 181 mil millones de pesos durante el sexenio, es decir, hasta 20230, para aumentar el número de camas censables. “Lo que va a representar es que pasemos del inicio de la administración de tener 96 mil 966 camas a 106 mil 105 camas”, dijo.

“Nuestro plan de infraestructura contempla que en estos seis años de administración de la doctora Sheinbaum construiremos 9 mil 139 camas más, es decir, superaremos no solo casi al doble lo que ocurrió en los sexenios del presidente Calderón, del presidente Peña, pero que sumando las camas del presidente López Obrador, serán 80% más camas”, expresó.

Zoé Robledo, director del IMSS, junto a Alejandro Svarch, director del IMSS Bienestar, durante la “Mañanera del Pueblo” de este 19 de mayo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, anunció que en los próximos 10 días se inaugurarán 10 unidades médicas. Dijo que la meta en el sexenio es construir 81 nuevos hospitales con 10 mil 354 camas nuevas.

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Hasta el momento se han inaugurado 18, tres se encuentran en construcción y 50 unidades están en planeación.

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detalló que 19 obras de hospitales se encuentran en construcción, con diferentes porcentajes de avance.

Este año vamos a llegar a 99 mil 469 camas, casi tres mil camas más y vamos a cerrar el sexenio con 9 mil 739 camas más en las tres instituciones de salud, garantizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina.

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