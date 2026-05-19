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Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich

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David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), presentó tres avisos epidemiológicos por golpe de calor, hantavirus y el .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 19 de mayo en Palacio Nacional, Kershenobich aseguró que “estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país” de ébola o hantavirus.

Sobre los golpe de calor, explicó que ante las altas temperaturas se puede presentar de forma súbita a cualquiera y se puede prevenir manteniéndose hidratado, evitando la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, permanecer un un lugar fresco y portar ropa ligera.

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Los síntomas son piel enrojecida, caliente y seca; temperatura corporal mayor a los 40 grados; pulso rápido; dolor de cabeza intenso; y náusea y vómito.

Mencionó que este año se han presentado en nuestro país 264 muertes por golpe de calor y los grupos de riesgo son personas adultas mayores; infancias y lactantes; personas con enfermedades crónicas; embarazadas; trabajadores al aire libre; y deportistas y personas aisladas socialmente.

En relación al hantavirus, el titular de la SSa indicó que en México no ha habido casos del virus que ataca las vías respiratorias.

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“La Secretaría de Salud tiene la capacidad para confirmar o descartar casos de hantavirus”, refirió.

Kershenobich dijo sobre el ébola que se transmite por exposición a murciélagos y no por vías respiratorias, sino por contacto directo con fluidos. Expuso que genera cuadros de fiebre hemorrágica con altas tasas de letalidad.

Señaló que hay una alerta de viaje de la Secretaría de Salud por ébola en el Congo y otras partes de África.

Hay que estar pendientes de que no ocurra un caso, tenemos guías médicas para saber cómo actuar ante caso de ébola, poderlos reconocer y detectarlos en laboratorios, dijo.

em/apr

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