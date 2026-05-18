La Secretaría de Salud (Ssa) informó que, como parte de la Jornada Nacional de Vacunación 2026, del 25 de abril al 15 de mayo se han aplicado 4 millones 971 mil 393 dosis en todo el país.

A través de un comunicado, explicó que durante la jornada nacional se han aplicado vacunas del esquema básico y complementario, entre ellas contra sarampión y rubéola (SR), sarampión, rubéola y parotiditis (SRP), tétanos (TD), neumococo, hepatitis B, así como la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dirigida a mujeres embarazadas, entre otras, priorizando a niñas, niños, adolescentes y grupos en situación de riesgo.

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Detalló que el resultado ha sido posible gracias al trabajo coordinado del sector salud, con la participación de la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que de manera conjunta han fortalecido las acciones de vacunación en todo el país.

Además, la dependencia reiteró que la vacunación es una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas, por lo que invitó a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar sus esquemas durante todo el mes de mayo.

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