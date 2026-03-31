El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión ha permitido reducir la velocidad de transmisión del virus en todo el país, tras la aplicación de 17.2 millones de dosis en siete semanas.

Durante la presentación del informe sanitario, el funcionario subrayó que la vacuna es la medida “más eficiente, segura y efectiva” para contener el sarampión, tanto en México como a nivel mundial.

Recordó que la campaña masiva inició la semana del 7 de febrero, con una aplicación inicial de 1.7 millones de biológicos, alcanzando en su punto más alto hasta 3.4 millones de dosis en una sola semana.

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Vacunas contra el sarampión en México (31/03/2026). Foto: Captura de pantalla

Clark destacó que, gracias a este esfuerzo coordinado entre autoridades federales y estatales, así como instituciones públicas de salud, la transmisión del virus acumula al menos cuatro semanas consecutivas a la baja en las 32 entidades federativas.

En el arranque de la jornada nacional se estableció una meta de 25 millones de vacunas aplicadas durante el periodo de intensificación.

A la fecha, dijo, se reporta un avance de 17.2 millones, lo que coloca a las autoridades “alineadas” para cumplir el objetivo.

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Vacuna contra el sarampión. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El subsecretario agradeció la participación de gobernadores y de la jefa de Gobierno, así como el respaldo de instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios estatales de salud, al señalar que en todas las entidades se han alcanzado o superado las metas previstas.

Llamado a la vacunación

En cuanto a la cobertura, hizo un llamado especial a madres, padres y tutores de niñas y niños de seis meses a 12 años para verificar sus esquemas de vacunación.

Precisó que quienes no hayan recibido ninguna dosis deben acudir de inmediato; quienes tengan una sola y hayan cumplido más de seis meses desde su aplicación deben completar el esquema; y quienes ya cuentan con dos dosis están protegidos.

Asimismo, convocó a personas de 13 a 49 años que no tengan esquema completo o no recuerden si cuentan con ambas dosis, a vacunarse. Aclaró que quienes ya recibieron dos aplicaciones no requieren refuerzo adicional.

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Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, durante la conferencia matutina del martes 31 de marzo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Clark enfatizó que la vacunación es gratuita y universal, sin importar la institución de afiliación, y puede realizarse en cualquier centro de salud público del país. Además, invitó a la población a consultar los puntos disponibles a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Salud.

“Hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja, pero debemos mantener la guardia alta”, concluyó, al insistir en que ampliar la cobertura es la mejor garantía para evitar nuevos brotes y proteger a la población a largo plazo.

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