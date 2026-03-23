México, el país más afectado por el sarampión en América

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es el país más afectado por el sarampión en todo el continente americano, al registrar el mayor número de contagios y muertes: 14 mil 036 casos confirmados y 35 defunciones, hasta el 20 de marzo.

En segundo lugar, con una marcada diferencia, está Estados Unidos, donde se confirmaron 3 mil 772 casos de sarampión y tres fallecimientos en el mismo periodo; es decir, México ha registrado tres veces más casos.

Si se toman los datos sólo de 2026, en México se confirmaron 7 mil 584 casos de sarampión hasta el 20 de marzo, y en Estados Unidos, mil 487 contagios —cifra actualizada por el gobierno estadounidense al 19 de marzo.

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De acuerdo con datos de la OPS, al 28 de febrero, Guatemala se encuentra en tercer lugar, con mil 029 casos confirmados; seguido de Canadá, con 412 contagios; Bolivia, con 37 casos; Perú y Uruguay, con dos, y en séptimo lugar, Costa Rica, Argentina y Chile, con un caso cada uno.

En este sentido, en noviembre de 2025 Canadá perdió su estatus de eliminación de sarampión por superar 5 mil contagios en un año, mientras México alcanzó 6 mil 452 casos confirmados en ese año, y en lo que va de 2026 ya superó los 7 mil.

Sin embargo, será hasta noviembre de este año cuando la Organización Panamericana de la Salud determine si México también pierde dicho estatus que obtuvo hace 30 años, en 1996.

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“En noviembre se realizará la reunión anual de la Comisión de la OPS para revisar el estado de eliminación de los países de la región de las Américas. En el caso de Estados Unidos y México, las fechas en las que podría cumplirse un año de transmisión sostenida ocurrieron en enero y febrero de este año, respectivamente; sin embargo, la determinación oficial sobre su estatus de eliminación corresponde al director de la OPS [Jarbas Barbosa] posterior a esa reunión”, explica Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, en entrevista con EL UNIVERSAL.

La Organización Panamericana de la Salud está integrada por 35 países de América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. En ese contexto, Salas subraya la crisis por la que atraviesa México.

“México es actualmente el país más afectado de la región, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad. Entre las personas fallecidas se encuentran integrantes de comunidades indígenas”, precisa.

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El representante del organismo internacional refiere que en los últimos años, Estados Unidos ha sostenido coberturas por encima de 90% de ambas dosis de vacunación contra sarampión a nivel nacional, y México una cobertura de cerca de 80%, pero existen zonas donde es más baja y ello dificulta el control de los contagios.

“Dentro de cada país hay estados y unidades de mayor desagregación geopolítica que pueden tener coberturas mucho más bajas, y es en esos sectores en donde el riesgo de la transmisión sostenida se llega a materializar. Esa diferencia puede hacer que el sarampión sea más explosivo y difícil de controlar si no se logra compensar la presencia de casos por bajas coberturas, con detección y respuesta rápida para el control de la diseminación”, expone.

Hasta el pasado 21 de febrero, la OPS registró 6 mil 681 casos confirmados de sarampión en 10 países de la región, de estos, 4 mil 192 casos son en México, 62% del total, lo que representa un aumento de 26 veces respecto al mismo periodo de 2025.

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“Mientras el sarampión siga circulando en cualquier parte del mundo, todos los países seguirán en riesgo. Es un desafío global, no limitado a una sola región. En las últimas semanas también se ha identificado un brote que se ha diseminado rápidamente en Guatemala, donde actualmente se han confirmado casos en todos los departamentos del país”, refiere Daniel Salas.

El especialista recomienda al gobierno de México, uno de los tres países sede del Mundial de Futbol de este año, fortalecer la vigilancia epidemiológica para evitar que las visitas masivas que recibirá agraven la situación.

“En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026 y otros eventos masivos con alta movilidad de personas, la OPS recomienda a los países incrementar la sensibilidad de sus sistemas de vigilancia mediante búsquedas activas de casos, a fin de detectar oportunamente la presencia o ausencia de transmisión. Asimismo, se recomienda fortalecer la vacunación de viajeros, incluyendo el desarrollo de notas informativas y la disponibilidad de puntos de vacunación que faciliten el acceso de la población a la inmunización”, especifica Salas.

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Jalisco, Chiapas y CDMX, focos rojos

Durante 2026, Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México son las entidades que concentran el mayor número de casos confirmados.

De acuerdo con datos de la Ssa, se han confirmado 14 mil 036 contagios de sarampión y 35 mil 197 casos probables del 1 de enero de 2025 al 20 de marzo de 2026.

Sin embargo, en este año Jalisco es la entidad más afectada al confirmarse 4 mil 439 casos y 7 mil 538 probables, y si se suman los contagios que se registraron en 2025, alcanza la cifra de 5 mil 103, además de cuatro defunciones.

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Chiapas es la segunda entidad con más casos confirmados durante 2026. Ahí se han registrado 650 y una muerte, y en total, entre 2025 y 2026 suma 897 contagios.

La Ciudad de México está en tercera posición, con 563 casos confirmados de sarampión del 1 de enero al 20 de marzo de 2026, y dos decesos. Suma 610 contagios entre 2025 y 2026.

Por último, cabe resaltar que Chihuahua fue la entidad más afectada durante 2025. El año pasado registró 4 mil 495 casos de sarampión y 21 defunciones, y en lo que va de 2026 ha confirmado sólo 38 casos y ninguna muerte.