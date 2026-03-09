Más Información

Colapsa estructura de edificio en demolición en San Antonio Abad; una persona es hospitalizada y tres más siguen atrapadas

Colapsa estructura de edificio en demolición en San Antonio Abad; una persona es hospitalizada y tres más siguen atrapadas

Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Lula da Silva, presidente de Brasil; dan seguimiento a proyectos de educación

Sheinbaum sostiene llamada telefónica con Lula da Silva, presidente de Brasil; dan seguimiento a proyectos de educación

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

No hay esperanza de convencer al PT y PVEM en reforma electoral, insiste Monreal; “veo difícil que cambien su opinión”, dice

La () informó que el sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026.

En contraste, se han confirmado 12 mil 556 casos de sarampión en el mismo periodo; así como causadas por dicha enfermedad, de acuerdo con datos de la misma dependencia.

Lee también

Además, las autoridades sanitarias identificaron 32 mil 372 casos probables de sarampión, también del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.

Este año, la mayor parte de los casos confirmados se han registrado en Jalisco, entidad que tiene 3 mil 604 contagios; seguido de Chiapas con 540 casos confirmados; y la Ciudad de México con 424 casos confirmados de sarampión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]