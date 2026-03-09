Más Información
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el sector Salud ha aplicado 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión, del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026.
En contraste, se han confirmado 12 mil 556 casos de sarampión en el mismo periodo; así como 34 muertes causadas por dicha enfermedad, de acuerdo con datos de la misma dependencia.
Además, las autoridades sanitarias identificaron 32 mil 372 casos probables de sarampión, también del 1 de enero de 2025 al 6 de marzo de 2026.
Este año, la mayor parte de los casos confirmados se han registrado en Jalisco, entidad que tiene 3 mil 604 contagios; seguido de Chiapas con 540 casos confirmados; y la Ciudad de México con 424 casos confirmados de sarampión.
