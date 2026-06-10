Hubo una época en la que el Mundial llegaba a México y las calles cambiaban de color. Aparecían banderas en las ventanas, los vecinos sacaban televisores a las cocheras, las conversaciones giraban alrededor de la Selección y las chamarras deportivas, los jerseys y los recuerdos futboleros se convertían en parte del paisaje cotidiano.

Esa memoria colectiva fue el punto de partida para Demasiado futbol, el proyecto con el que Anuar Layón celebra los diez años de Mexico is the Shit y, al mismo tiempo, reflexiona sobre la relación que existe entre el futbol, la identidad y la cultura mexicana.

La colección fue presentada durante Tecnomoda y plantea una idea sencilla pero poderosa: en México, el futbol nunca ha sido solamente un deporte.

Demasiado futbol, la nueva colección de Mexico is the Shit. Foto: Instagram @mexicoistheshit

Cuando el futbol se convierte en identidad

Para Layón, la inspiración surgió de los recuerdos que dejaron los Mundiales de 1970 y 1986, dos momentos que marcaron la forma en que el país aprendió a vivir el futbol.

Las transmisiones de televisión, los pósters, las tribunas, las chamarras deportivas, los jerseys tejidos y hasta las calles decoradas forman parte del imaginario visual que dio forma a la colección.

“Nos inspiramos muchísimo en la memoria colectiva que dejaron los Mundiales del 70 y del 86”, explicó el diseñador en entrevista con De Última.

Foto: Instagram @mexicoistheshit, @inzo_films

Pero más allá de la estética, lo que realmente llamó su atención fue la manera en que los mexicanos experimentan el deporte. “Aquí el futbol no solo se ve, se canta, se sufre, se celebra y se convierte en convivencia”, señaló.

Por eso, antes de diseñar una sola prenda, el equipo trabajó en construir el universo emocional del proyecto. La intención no era crear ropa inspirada en el futbol, sino capturar la sensación que provoca vivir un Mundial en México.

Una colección que evita convertirse en merch

Uno de los mayores retos fue alejarse de la lógica tradicional de la mercancía deportiva. Layón explica que la diferencia estuvo en pensar la colección desde la identidad mexicana y no desde el deporte.

“Cuando empiezas diseñando únicamente desde el futbol, normalmente terminas haciendo merch. Nosotros queríamos construir piezas que pudieran vivir dentro y fuera del estadio”, comentó.

Foto: Instagram @mexicoistheshit, @inzo_films

Por eso las siluetas, los materiales y los códigos gráficos se acercan más al streetwear contemporáneo que a la ropa deportiva tradicional.

La colección incorpora referencias visuales que muchos mexicanos reconocerán de inmediato: texturas inspiradas en las chamarras de nylon de décadas pasadas, colores que remiten a recuerdos futboleros y detalles gráficos que funcionan como guiños a distintas generaciones de aficionados.

El resultado es una propuesta que habla de futbol sin necesidad de reproducir literalmente la estética de una cancha.

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Del Mundial a las calles: la colaboración con Lala

El universo de Demasiado futbol continuó expandiéndose con una colaboración entre Lala y Mexico is the Shit, desarrollada como parte de GoLALAzo, la plataforma cultural de la marca inspirada en la pasión futbolera.

La colección incluye un jersey, una playera, una chamarra de mezclilla, una anorak y una gorra producidos en una edición limitada de apenas 100 piezas por modelo.

Una jersey y una gorra para llevar la vibra mundialista. Foto: Cortesía Mexico is the Shit

Las prendas retoman algunos de los elementos que forman parte de la experiencia mundialista en México: las frases que nacen en la tribuna, los rituales previos a los partidos, el humor, la convivencia y los códigos culturales que acompañan al deporte desde hace décadas.

Lala y Mexico is the Shit se unen para llevar los partidos más allá de lacancha. Foto: Cortesía Mexico is the Shit

“Muchas de las cosas que recordamos no ocurren necesariamente dentro de la cancha, sino alrededor de ella: las conversaciones, los rituales, el humor y la forma en que compartimos esos momentos”, explicó Layón.

Más que una colección deportiva, la propuesta busca capturar la intensidad emocional con la que los mexicanos viven el futbol y traducirla al lenguaje de la moda contemporánea.

El verdadero lujo de México

Después de una década construyendo una de las marcas mexicanas más reconocibles de la escena local, Layón asegura que también cambió su forma de entender la identidad nacional.

“Cuando empecé tenía una visión más combativa sobre lo que significaba ser mexicano dentro de la moda, como si constantemente tuviéramos que demostrarle algo al mundo”, recuerda.

Hoy piensa distinto. “El verdadero lujo cultural de México está en nuestra autenticidad”. Quizá esa idea resume perfectamente “Demasiado futbol”. No se trata únicamente de una colección inspirada en el Mundial. Se trata de convertir en moda todos esos recuerdos, rituales y emociones que aparecen cada vez que el futbol vuelve a reunir a un país entero.

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