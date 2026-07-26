El Querétaro mostró su lado más “gallo” y logró remontar contra Pachuca (2-1) en su visita al estadio Hidalgo. Con un doblete de Ali Ávila, los dirigidos por Esteban González consiguieron su primera victoria del torneo.

La fantástica dupla del Pachuca volvió a demostrar su poder y esta vez lo hizo de arranque. Oussama Idrissi llevó el balón hasta la línea de fondo dejando a Bayron Duarte en el camino, y con exacta precisión mandó un centro que Salomón Rondón (2’) remató con la cabeza para desestabilizar a Guillermo Allison en su recorrido y anotar el primer gol. Sin embargo, el gol que abrió el marcador hizo pecar de confianza a los Tuzos.

Los Gallos buscaron el empate con más ímpetu que idea, y el joven Ali Ávila tuvo en sus pies la oportunidad de empatar el partido, pero cuando recibió el balón en el centro del área se apresuró para definir y su disparo se fue desviado por el poste derecho de Carlos Moreno. En la segunda parte tuvo revancha.

Los Tuzos bajaron el ritmo y Querétaro luchó hasta el final. Duarte se reivindicó con un certero centro que Ávila (58’) conectó con la cabeza para empatar el partido.

Los Gallos se plantaron y tomaron el protagonismo del encuentro, decididos a buscar la victoria, mientras Benjamín Mora se frustraba en el banquillo local ante la falta de respuestas de sus jugadores.

En los últimos minutos, un centro de Santiago Homenchenko cruzó el área y encontró desprevenida a la zaga hidalguense. Un mal rechace de Mauricio Isais encontró a Ávila (90+4’) que a puro reflejo logró estirar su pierna para empujar el balón al fondo de la red.

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Querétaro selló su primer triunfo del campeonato de forma agónica.