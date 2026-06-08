A pocos días de que el Mundial vuelva a ocupar conversaciones, pantallas y redes sociales, el futbol se está viviendo mucho más allá de la cancha. También está presente en la moda, la música y la manera en que las nuevas generaciones construyen su identidad.

Por eso resulta interesante ver a Ronaldinho y Santiago Giménez compartiendo espacio dentro de una misma campaña. Uno representa el legado de una generación que cambió la forma de entender el futbol; el otro, el presente y futuro de un deporte que sigue encontrando nuevos referentes.

American Eagle reúne a Ronaldinho y Santiago Giménez en una campaña. Foto: Cortesía American Eagle

Ambos forman parte de “The Greats”, la nueva campaña de American Eagle que reúne a figuras del futbol internacional para explorar un concepto poco habitual en este tipo de proyectos: la grandeza fuera de los reflectores.

Cuando la grandeza está en lo cotidiano

Durante una conversación con De Última, Ronaldinho habló sobre la idea que inspira la campaña: que las grandes historias suelen construirse a partir de decisiones aparentemente pequeñas: "La pequeña decisión de salir y hacerme mejor todos los días", expresó.

"En mi profesión, durante muchos años, siempre procuré mejorar cada día. Yo creo que tomar esa pequeña decisión es lo que hace una persona victoriosa y es lo que hace toda la diferencia”, compartió el exfutbolista brasileño.

Foto: Cortesía American Eagle

La respuesta parece sencilla, pero también ayuda a entender por qué Ronaldinho sigue siendo una de las figuras más queridas del futbol mundial. Más allá de los títulos, los goles o las jugadas que se volvieron historia, su reflexión pone el foco en algo mucho más humano: la constancia.

Dos generaciones, una misma conversación

La presencia de Santiago Giménez dentro de la campaña funciona como un puente natural entre generaciones.

Mientras Ronaldinho representa una era que marcó a millones de aficionados, Santi se ha convertido en uno de los rostros más importantes del futbol mexicano actual. Su crecimiento en Europa, su papel como referente de la Selección Mexicana y la cercanía que mantiene con los aficionados lo han colocado como una figura que conecta tanto con quienes siguen el futbol desde hace años como con una nueva generación de seguidores.

Foto: Cortesía American Eagle

Esa mezcla es precisamente la que busca capturar “The Greats”. No se trata únicamente de reunir nombres reconocidos, sino de mostrar distintas formas de entender la grandeza.

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El futbol también se expresa a través del estilo

Durante años, la relación entre moda y futbol estuvo limitada a los uniformes o los contratos de patrocinio. Hoy la conversación es muy distinta.

Los futbolistas se han convertido en referentes de estilo, protagonistas de campañas de lujo y figuras capaces de influir tanto dentro como fuera de la cancha. Lo vemos con frecuencia en nombres como Jude Bellingham, Héctor Bellerín o incluso Kylian Mbappé, pero también en figuras latinoamericanas que utilizan la moda como una extensión de su personalidad.

“The Greats” parte justamente de esa idea. La campaña muestra facetas menos conocidas de sus protagonistas: Ronaldinho lejos del balón, Santiago Giménez en un contexto más relajado y personal, o la portera Christiane Endler y Richard Ríos compartiendo espacios donde el estilo y la autenticidad pesan tanto como el desempeño deportivo.

Denim, jerseys y siluetas relajadas: así se viste “The Greats”

La campaña también funciona como una radiografía de cómo el futbol está influyendo en la moda masculina actual. Lejos de los códigos tradicionales del sportswear, American Eagle apuesta por una propuesta que mezcla prendas inspiradas en el deporte con básicos que ya forman parte del armario cotidiano.

En las imágenes de “The Greats”, Ronaldinho aparece con una camisa de rayas oversize en azul y blanco, combinada con jeans de corte amplio, una fórmula que refleja la tendencia actual hacia las siluetas relajadas y el estilo effortless que domina tanto dentro como fuera de los estadios.

Foto: Cortesía American Eagle

Santiago Giménez, por su parte, lleva una de las piezas más versátiles de la colección: una camisa de mezclilla clara sobre una camiseta básica blanca. El resultado es un look sencillo, pero efectivo, que conecta con la esencia del denim como una de las prendas más democráticas y atemporales de la moda.

Foto: Cortesía American Eagle

La colección gira precisamente alrededor de esa idea. Jeans de cortes amplios, camisetas relajadas, camisas ligeras y prendas cómodas que priorizan la autenticidad sobre las tendencias pasajeras. Más que vestir como futbolistas, la propuesta invita a adoptar la confianza y personalidad que representan sus protagonistas.

Y quizá ahí está la razón por la que una campaña como esta funciona. Porque no intenta convertir el futbol en moda, sino demostrar que ambos mundos llevan años compartiendo los mismos valores: identidad, actitud y la capacidad de contar una historia sin necesidad de decir una sola palabra.

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