Mientras el mundo del futbol cuenta los días para el Mundial 2026, Santiago Giménez acaba de anotar un gol fuera de la cancha. El delantero mexicano se incorporó a la nueva campaña de Bvlgari para presentar Gold & Steel, una colección que reinterpreta algunos de los diseños más reconocibles de la casa romana a través de la combinación de dos materiales aparentemente opuestos: la fuerza del acero y la sofisticación del oro.

Santiago Giménez se une a la familia Bvulgari. Foto: Instagram @sant.gimenez

La campaña reúne a una nueva generación de talentos internacionales y coloca al futbolista mexicano junto a nombres como Hudson Williams, Grace Van Patten, Flavio Cobolli, Georgina Amorós, Matt Broome, entre otros, quienes dan vida a una propuesta que explora el equilibrio entre precisión, innovación y elegancia contemporánea.

Gold & Steel: cuando dos materiales icónicos se encuentran

Más que una colección, Gold & Steel representa una nueva lectura del ADN de Bvlgari. La firma toma algunos de sus códigos más reconocibles para demostrar que el lujo actual también puede construirse a partir del contraste.

La propuesta combina oro amarillo de 18 quilates con acero inoxidable en piezas donde la ingeniería y la artesanía trabajan en perfecta sincronía. El resultado son diseños que conservan el carácter escultórico de Bvlgari, pero con una estética más versátil y contemporánea.

Entre las creaciones más destacadas se encuentran nuevas versiones de B.zero1, una de las líneas más emblemáticas de la casa. Inspirada en la arquitectura del Coliseo Romano, esta colección se caracteriza por sus formas espirales y estructuras continuas que parecen no tener principio ni final.

Gold & Steel: cuando dos materiales icónicos se encuentran. Foto: Instagram @sant.gimenez

Los anillos B.zero1 Gold & Steel juegan precisamente con esa dualidad. El acero aporta una presencia más urbana y moderna, mientras que el oro introduce destellos cálidos que elevan cada pieza sin perder su espíritu minimalista.

La colección también incluye brazaletes rígidos, pendientes y collares que mantienen las líneas fluidas y los volúmenes arquitectónicos característicos de la firma italiana. En cada diseño aparecen espirales escultóricas, curvas continuas y superficies pulidas que reflejan la luz desde distintos ángulos.

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El lujo sigue mirando hacia el deporte

La incorporación de Santiago Giménez a esta campaña llega en un momento en el que las firmas de lujo continúan fortaleciendo sus vínculos con el deporte profesional.

Si hace unos años las colaboraciones entre moda y futbol parecían excepcionales, hoy forman parte de una estrategia cada vez más relevante para las grandes casas. Sin embargo, la presencia de Giménez en Gold & Steel resulta particularmente significativa al tratarse de uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional de cara al Mundial 2026.

El lujo sigue mirando hacia el deporte. Foto: Instagram @sant.gimenez

Más allá de su desempeño dentro de la cancha, su participación en la campaña confirma cómo los atletas se han convertido en referentes de estilo capaces de conectar con nuevas audiencias dentro del universo del lujo.

Con Gold & Steel, Bvlgari apuesta por una colección que celebra los contrastes: tradición y modernidad, precisión técnica y creatividad, fuerza y sofisticación. Una narrativa en la que Santiago Giménez encuentra un lugar natural, representando una generación de deportistas cuya influencia ya trasciende el terreno de juego.

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