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La cuenta regresiva está por terminar. A unos días del arranque del Mundial 2026, las camisetas, las quinielas y los jerseys empiezan a dominar la conversación, pero también hay otra forma de mostrar apoyo a tu selección favorita: una manicura inspirada en sus colores y símbolos más reconocibles.
Desde el verde, blanco y rojo de México hasta el celeste de Argentina o el tricolor francés, estas propuestas llevan el espíritu mundialista a las uñas sin caer en diseños literales. La clave está en reinterpretar los colores de cada selección a través de acabados minimalistas, detalles gráficos y nail art que funciona incluso después del silbatazo final.
México: verde, blanco y rojo con un toque romántico
La selección mexicana inspira algunos de los diseños más versátiles de esta selección. El primero apuesta por una base nude acompañada de puntas en distintos tonos de verde, pequeños lunares y acabados brillantes que recuerdan los colores del uniforme nacional de forma discreta y moderna.
La segunda propuesta lleva el concepto un paso más allá. Aquí aparecen los tres colores de la bandera mexicana combinados con aplicaciones florales en relieve. El resultado es una manicura más llamativa y femenina que conserva la esencia patriótica sin perder sofisticación.
España: el rojo se convierte en protagonista
Las uñas inspiradas en España giran alrededor del rojo profundo, uno de los colores más representativos de La Roja. El primer diseño combina esmalte vino con uñas translúcidas decoradas con pequeños lunares, logrando una propuesta elegante y atemporal.
La segunda versión apuesta por acabados más modernos. Las puntas rojas se mezclan con detalles abstractos en relieve y aplicaciones metálicas doradas que elevan el diseño y le aportan un aire mucho más fashionista.
Brasil: una combinación vibrante y optimista
Hablar de Brasil es pensar inmediatamente en amarillo y verde. El primer diseño interpreta estos colores a través de una manicura francesa diagonal que aporta frescura sin resultar excesiva.
Para quienes prefieren algo más divertido, la segunda propuesta alterna uñas amarillas, verdes y bases naturales. Es una opción sencilla, alegre y perfecta para quienes buscan un look mundialista sin complicaciones.
Argentina: del celeste clásico al arte inspirado en el Sol de Mayo
Los colores de la campeona del mundo también tienen espacio en esta selección. El primer diseño incorpora elementos inspirados en el Sol de Mayo mediante detalles dorados, estrellas y acabados artísticos sobre una base celeste suave.
La segunda opción es mucho más minimalista. Combina azul cielo, blanco y pequeños puntos decorativos para recrear los tonos característicos de la albiceleste de una manera limpia y elegante.
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Francia: el tricolor más chic del torneo
Francia demuestra que el azul, blanco y rojo pueden verse increíblemente sofisticados en una manicura. La primera propuesta reinventa la clásica francesa utilizando los tres colores de la bandera en puntas geométricas y perfectamente definidas.
El segundo diseño ofrece una interpretación más creativa. Las puntas tricolores aparecen difuminadas sobre una base transparente, acompañadas de pequeños detalles dorados que aportan un acabado delicado y contemporáneo.
Porque si algo ha demostrado la moda en los últimos años es que el futbol ya no se vive únicamente desde la grada. A días del inicio del Mundial 2026, estas manicuras son la prueba de que también se puede apoyar a tu selección favorita desde los pequeños detalles.
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