Las bases cushion se convirtieron en uno de los productos favoritos del maquillaje coreano desde 2008 gracias a su fórmula ligera y su acabado luminoso. En el resto del mundo, se podría decir que apenas van llegando, pero su auge se ha hecho notar rápidamente.

Aunque parecen fáciles de aplicar, existen algunos trucos que pueden hacer una gran diferencia en la piel. Por ello, en De Última te contaremos cómo usar bien una base de maquillaje cushion.

La base cushion es originaria de Corea del Sur desde el 2008. Foto: Unsplash

¿Qué es una base cushion?

Las bases cushion provienen de Corea del Sur, fueron pensadas como un producto con efecto natural y ligero. Se diferencian de las bases de maquillaje comunes por la presentación del empaque y sobre todo, su aplicación.

Mientras las bases tradicionales generalmente son de un envase cilíndrico con aplicador dispensador o de gotero, la cushion se presenta con un packaging de polvera plana y una esponja o almohadilla que ayuda a una fácil aplicación.

Lo simbólico de esta base es su dispensador de cojín o esponja, que en inglés se traduce como “cushion”, de ahí el origen de su nombre. Las ventajas de tener una cushion son:

Textura ligera

Cobertura alta

Hidratación

Acabado natural

No marcan las líneas de expresión

Algunas bases tienen bloqueador

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¿Cómo usar bien una base cushion?

Si te animaste a utilizar una base cushion y el maquillaje quedó 'parchoso', no te preocupes. Por lo general, la aplicación de los cosméticos nos suelen fallar, por lo que probablemente el problema no era el producto, sino la técnica.

Para que este tipo de base tenga una mejor apariencia, te compartiremos algunos consejos para conseguir un efecto muy natural, pero con buena cobertura:

1. Hidrata tu piel

El principal problema de las bases inician con la poca hidratación del rostro. Aunque la base de maquillaje cushion suele tener ingredientes hidratantes, es importante que previamente laves tu cara, apliques crema hidratante y la protejas con protector solar. De esta manera, evitarás que la base se cuartee o marque textura.

2. Aplicación de la base

Si eres de las personas que aplican su base arrastrándola por todo el rostro, deja de hacer eso. Lo ideal es tomar el producto con pequeños toques y presionarlo de igual manera suavemente sobre la piel. De esta forma lograrás un efecto uniforme y natural.

3. Utiliza pocas cantidades de base

Las cantidades absurdas de maquillaje no crearán una cobertura alta, todo lo contrario, solo lograrás que tu maquillaje se vea pesado y todo el producto se acumulará en las líneas de expresión.

Recuerda que la cushion está pensada para aplicarse en capas ligeras. Estas bases son construibles, es decir, puedes darles las capas de maquillaje que necesites hasta lograr la cobertura deseada.

4. Difuminación de la base

Su aplicación debe ser a toquecitos, sin tanto producto, pero su difuminación es diferente. Se recomienda iniciar desde el centro de la cara, difuminar a la perfección alrededor de la nariz, alrededor de los ojos y las ojeras.

Siempre se debe difuminar desde el centro del rostro hacia afuera, así evitarás el exceso de maquillaje en los pliegues del rostro.

5. Sella la base

Naturalmente la base cushion tiene un terminado glowy por sus ingredientes hidratantes, por lo que no se recomienda sellar con polvos traslúcidos. Sin embargo, si tienes piel grasa, puedes matificar tu cara únicamente en la zona T para controlar el brillo, pero sin perder el efecto natural de la base. Evitarás que el maquillaje luzca demasiado mate o pesado.

¿Cuáles son las mejores bases cushion?

Debido a su popularidad, muchas personas han intentado buscar cuáles son las mejores bases cushion, por lo que te daremos tres opciones. Dos de ellas son marcas famosas de K-beauty, la otra es una accesible que todos conocen:

1. TirTir

La marca de maquillaje TirTir es la más famosa cuando se habla de maquillaje coreano y de base cushion. Ofrece una alta cobertura, fórmula ligera y transpirable, duración de 72 horas, protección solar FPS 40 , ingredientes hidratantes y 40 tonos distintos para diversos tonos de piel. Se puede conseguir en Euphoria y Ulta Beauty.

TirTir es la base más famosa de maquillaje cushion coreana. Foto: Especial

2. Rom&nd

La base de maquillaje cushion de Rom&nd Nu Zero Cushion también es originaria de Corea del Sur. Esta promete un acabado semimate, controla la grasa, no deja sensación grasosa ni pesada, su cobertura es media y además hidrata la piel. Está disponible en Amazon México y Euphoria.

La base cushion Rom&nd Nu Zero Cushion puede ser ideal para piel mixta y grasa. Foto: Especial

3. L'Oréal Paris

La base cushion de L'Oréal 24H Fresh Wear Cushion Foundation te garantiza una duración de 24 horas, fórmula ligera y transpirable; resiste al calor, al sudor y al agua. El tono se mantiene fiel al empaque y no oxida en la piel, es decir, no cambia a tonos más oscuros, y tiene un efecto mate. Además, cuenta con 15 tonos distintos, incluyendo colorimetrías neutras y frías.

Aunque se puede hallar en diferentes tiendas de belleza, en sitios como Mercado Libre puedes conseguir atractivos descuentos de la marca.

La base cushion de L'Oréal es muy cómoda para llevar en tu bolso y la punta del aplicador es muy práctica para aplicar en zonas como la nariz. Foto: Especial

Con una buena preparación de la piel y una aplicación adecuada, este producto se convertirá en tu aliado infalible del maquillaje.

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