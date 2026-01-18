Lograr que tu maquillaje se mantenga intacto durante varias horas no sólo depende de la calidad de tus cosméticos. Factores como el calor, la humedad, el tipo de piel y la forma en que se prepara el rostro influyen en duración y acabado final.

Ya sea para una cita, una jornada extensa o un compromiso importante, existen trucos que ayudan a evitar que el maquillaje se corra, se desvanezca o pierda definición con el paso de las horas.

Aplica el maquillaje con toques ligeros en lugar de arrastrar el producto para mejorar su acabado. Foto: Freepik

¿Cuál es el truco más efectivo para que dure el maquillaje?

Uno de los métodos recomendados para incrementar la fijación del maquillaje es la preparación previa del rostro.

Por ejemplo, antes de la aplicación, se recomienda enfriar la cara para que la piel tenga una hidratación adecuada, lo que evita que productos como las bases, rubores, contornos e iluminadores en crema se levanten.

La hidratación también es efectiva para que el cutis no produzca un exceso de sebo intentando retener el agua. A su vez, esto beneficia en la disminución del brillo.

Lo único que debes hacer es cualquiera de las siguientes acciones: lavar tu cara con agua fría, pasarle un paño frío o usar un ventilador de bolsillo para refrescar la piel y, al mismo tiempo, cerrar los poros.

Aunque es un truco sencillo, también ayuda a crear una sensación de ligereza en el maquillaje, sobre todo en zonas donde tiene a acumularse (como el entrecejo, las aletas de la nariz y los pliegues exteriores del ojo).

¿Por qué la preparación de la piel es clave en el maquillaje?

El maquillaje duradero comienza con una piel correctamente preparada.

Según el blog de la marca Beautyblender, una limpieza suave elimina restos de grasa y residuos que interfieren con la fijación.

Posteriormente, la hidratación debe ser adaptada al tipo de piel. Para los cutis grasos se recomienda el uso de geles; para los secos es mejor el uso de cremas con fórmula pesada; y para los mixtos todas las texturas van bien.

Asimismo, es fundamental permitir que los productos cosméticos en crema se sequen entre cada capa para no moverlos todos con el uso de brochas, esponjas y otros aplicadores.

¿Cómo fijar el maquillaje durante el día?

Una vez aplicada la base y el resto del maquillaje, el sellado correcto es indispensable. Y el producto infalible es es el polvo en la zona T, los pómulos y especialmente en la nariz.

Tanto los polvos sueltos como los compactos permiten fijar las texturas cremosas, sin alterar el acabado natural de la piel.

Y finalmente no olvides usar un spray fijador, que crea una película ligera para mantener los productos en su lugar durante más tiempo.

Evitar el exceso de producto ayuda a que el maquillaje se mantenga uniforme por más tiempo. Foto: Freepik

Cuando el objetivo es que el maquillaje dure más tiempo y conserve un aspecto pulido, la clave está en la preparación y el orden de aplicación de tus cosméticos.

