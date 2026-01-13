La moda también puede contarse en silencio, desde el cuerpo y el gesto. Prueba de ello es "Tease: Verla ensayar", el cortometraje que presenta la colección de lencería Tease de la marca mexicana Sabrina Ol, creado como parte de la tercera muestra de Acciones de Moda por Momoroom en 2025.

Lejos del desfile tradicional, la propuesta apuesta por el cine, la danza contemporánea y la intimidad como lenguajes para mostrar una colección pensada para sentirse, no solo verse.

Dirigido y coreografiado por Camila Arroyo, el filme presenta a un grupo de bailarinas profesionales —unidas también por la amistad— en un espacio de reposo entre ensayos. Ahí, la lencería deja de ser un objeto estático para convertirse en un acompañante del cuerpo: una segunda piel que habita el descanso, el juego y la cercanía.

"Tease: Verla ensayar", moda que se mueve y respira

El cortometraje se inspira en la corporalidad real: cuerpos que sudan, se estiran, se apoyan entre sí. La cámara observa sin invadir, capturando momentos de complicidad femenina donde la lencería Tease aparece como un elemento íntimo, cotidiano y profundamente emocional. No hay poses forzadas ni miradas construidas; hay presencia, confianza y vínculo.

Esta narrativa refuerza la idea central de la colección: la lencería como un espacio personal, no como una imposición estética. Una celebración de la intimidad compartida y del cuerpo en pausa, en contraste con la velocidad del mundo exterior.

Los tonos pastel prevalecen: amarillo, azul y lavanda. El verde salvia y el morado también se roban la atención. En cuanto a las prendas, expresan una mezcla de sensualidad y comodidad, creadas en telas como chifón, jersey elástico y mesh.

Además de panties y brasieres (no hay que perder de vista los diseños dobles y con capas), hay auténticas piezas de lencería como cinturón de encaje, tutú thong y liguero. Los tops también son muy interesantes y tienen gran presencia en la colección.

Las prendas están disponibles en preventa y algunas son hechas a medida, por lo que hay que contactarlos a través de su web: sabrinaol.com/es.

Sabrina OL y una visión que trasciende la moda comercial

Fundada en 2020 en la Ciudad de México por la diseñadora Sabrina Olivera, Sabrina OL se ha distinguido por su enfoque autoral y experimental. Cada prenda nace de experiencias personales y contextuales, traducidas en diseño desde una perspectiva creativa que dialoga con el arte, la fotografía y la performance.

Sabrina Ol presenta su colección Tease a través de un cortometraje que transforma la lencería en una extensión del cuerpo y la complicidad femenina. Foto: Cortesía

La marca destaca no solo por su estética, sino por su compromiso con la calidad y la sustentabilidad, alejándose de la lógica de consumo rápido. No es casualidad que sus piezas hayan sido usadas por artistas como Nathy Peluso, BB Tricks y Emjay, figuras que también entienden la moda como una extensión del discurso personal.

Acciones de Moda por Momoroom: otra forma de mostrar moda

"Tease: Verla ensayar" forma parte de Acciones de Moda por Momoroom, una plataforma que cuestiona las reglas tradicionales de la moda. Aquí no hay pasarelas ni tiempos impuestos, sino muestras abiertas al público que exploran formatos alternativos para presentar colecciones.

La lencería como acompañante del cuerpo real: descanso, movimiento y amistad femenina. Foto: Cortesía

En ese contexto, el cortometraje se vuelve una declaración: la moda también puede ser proceso, experiencia y relato compartido. Una invitación a mirar más despacio y a entender la ropa desde lo que provoca, no solo desde lo que muestra.

