México comienza a vivir el Mundial 2026 mucho antes del silbatazo inicial. Como uno de los anfitriones, el país tricolor es el primero en recibir la colección adidas Mundial 2026, una línea especial para fans que celebra la identidad, la cultura y la pasión futbolera desde una mirada contemporánea y fashion-forward.

Lejos de limitarse al terreno de juego, adidas apuesta por una propuesta que dialoga con el streetwear, la estética deportiva retro y los códigos culturales que han definido a la Selección Mexicana a lo largo de los años. El resultado es una colección pensada tanto para el estadio como para la vida diaria.

México se convierte en protagonista del Mundial 2026. Foto: Adidas México

La colección adidas Mundial 2026

Uno de los grandes aciertos de la colección adidas Mundial 2026 es su narrativa visual. Las prendas toman como punto de partida los colores, símbolos y referencias que conectan directamente con el orgullo nacional, reinterpretados bajo el ADN clásico de la marca alemana.

Entre las piezas más llamativas destaca una chaqueta varsity dorada, con el logotipo de la Federación Mexicana de Fútbol en la espalda, pensada como una prenda statement. A ella se suma una hoodie estilo luchador con cierre completo, que hace un guiño directo a uno de los íconos culturales más reconocibles de México.

Chaquetas varsity, hoodies y jerseys que llevan el orgullo mexicano directo al outfit de todos los días. Foto: Adidas

La colección también incluye camisetas de local y de portero, así como otras prendas casuales que funcionan como uniformes urbanos para los fans que quieren llevar el Mundial más allá de los 90 minutos.

Sneakers y siluetas clave de la colección

En el terreno del calzado, la colección adidas Mundial 2026 apuesta por modelos que ya son clásicos entre los amantes del estilo deportivo. Los adidas Samba OG y los Samba “Mexicana – México” ya se encuentran disponibles, reafirmando su estatus como uno de los tenis favoritos dentro y fuera de la cancha.

Del estadio a la calle. La nueva colección de adidas para fans de México redefine cómo se viste el amor por la Selección rumbo al Mundial 2026. Foto: Adidas

Además, adidas adelantó la llegada de un AdiStar Control 5 en tonos inspirados en la identidad mexicana, un modelo que conecta directamente con la herencia futbolera de la marca y su historia en los mundiales.

¿Dónde comprar la colección adidas Mundial 2026?

Por el momento, la colección completa se encuentra disponible exclusivamente en el sitio web de adidas en Estados Unidos, aunque algunos artículos seleccionados ya pueden encontrarse en México. Los precios varían según el producto y la talla, con rangos que van desde prendas accesibles hasta piezas más especiales.

Sin duda, esta primera colección marca el inicio de una narrativa que irá creciendo conforme se acerque la Copa del Mundo, posicionando a México como un epicentro no solo futbolístico, sino también de estilo.

Más que una simple línea de productos, esta colección funciona como una declaración: el Mundial 2026 no solo se jugará en los estadios, también se vivirá en la calle, en los outfits y en la forma en la que los fans se apropian de los símbolos del fútbol.

La colección adidas Mundial 2026 incluye opciones para distintos estilos y edades, reafirmando una visión inclusiva y moderna del fandom futbolero. Es una invitación a vivir el Mundial desde ahora, combinando deporte, moda y cultura.

