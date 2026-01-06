El amor ya no se limita a una sola definición, y Converse lo entiende bien. Este San Valentín, la marca presenta Chucks Enamorados, una colección que transforma uno de sus íconos más reconocidos en una declaración visual de cariño, conexión y autoexpresión. Desde detalles sutiles hasta gráficos juguetones, cada par invita a celebrar el afecto sin reglas.

Converse celebra el amor sin etiquetas con Chucks Enamorados. Foto: Cortesía

Fiel al ADN clásico de Chuck Taylor All Star, la colección mantiene las siluetas que han acompañado generaciones, pero suma elementos que elevan el diseño: corazones bordados, charms, costuras contrastantes y agujetas intervenidas, creando una estética romántica que no cae en lo cursi, sino en lo auténtico.

Pequeños detalles que lo dicen todo. Foto: Cortesía

Chucks Enamorados: diseños que celebran todas las formas de amor

Los modelos juegan con una paleta que va del rojo intenso y el rosa suave al blanco clásico y el negro, demostrando que el amor también puede ser versátil. En versiones high-top y low-top, los corazones aparecen como estampados repetidos, detalles bordados o pequeños acentos metálicos que hacen cada par especial.

Uno de los puntos más encantadores de la colección de tenis es su enfoque inclusivo: hay opciones tanto para adultos como para niñas y niños, lo que convierte a Chucks Enamorados en una propuesta ideal para compartir estilo en familia o incluso para combinar looks entre generaciones.

El amor también se hereda. Chucks Enamorados incluye modelos para peques con el mismo ADN icónico de Converse. Foto: Cortesía

Más que un regalo, un gesto personal

En un momento donde el amor propio y las relaciones auténticas toman protagonismo, Converse propone una celebración más ligera y honesta. Ya sea como regalo de San Valentín, un detalle “just because” o un par para sumar a tu rotación diaria, estos Chucks funcionan como un recordatorio de que el amor también se lleva puesto.

La colección de San Valentín estará disponible a partir del 7 de enero en converse.com.mx y en boutiques Converse de todo el país.

Así se reinventan los Chuck Taylor para celebrar todas las formas de amor. Foto: Cortesía

Cuánto cuestan los Chucks Enamorados

Los precios del calzado van de $1,099 a $2,199 MXN, con tallas aproximadas desde 11.5 cm para peques hasta 27 nacional en adultos. Además, la línea incluye ropa (XS a XL) y accesorios, con precios que van de $599 a $1,499 MXN.

