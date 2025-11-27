Con el estreno de la última temporada de Stranger Things, las marcas de calzado han vuelto a causar furor con sus colecciones inspiradas en los ochentas y los códigos visuales del Upside Down.

Los lanzamientos incluyen guiños misteriosos, acabados desgastados y referencias a los personajes que habitan el universo de Hawkins. Hoy en De Última te presentamos estos pares de tenis que todos querrán llevar.

Converse x Stranger Things

1. Chuck 70

El primer modelo de la colección Converse x Stranger Things es el Chuck 70 gris en versión bota de lona, diseñado para lucir como si hubieras sobrevivido a Vecna.

La parte superior presenta una textura envejecida, mientras que la suela tiene un acabado quemado. También incluye bordados del distintivo “Rockin’ Robin” con ondas de radio, además de mensajes ocultos como “Beam Me Up This Place Sucks!” en la plantilla y “HellFire Lives” en la lengüeta.

Para darles más misterio, se pueden decorar con accesorios como un dije metálico de Hawkins, un llavero de pollo, agujetas inspiradas en Vecna y dos pares de cordones extra para ampliar las combinaciones.

Otro detalle es que los tenis cuentan con el clásico patch "All Star" pero reinterpretado en una versión Demogorgon, y el talón incorpora una placa conmemorativa del “Upside Down”.

Precio: $2,599

El Chuck 70 de Stranger Things cuenta con un acabado envejecido y detalles ocultos inspirados en el Upside Down. Foto: Converse

2. Converse Weapon

El Converse Weapon es un modelo que retoma la estética deportiva de los años ochenta y la fusiona con elementos simbólicos de la serie. Sus acabados de piel presentan un tratamiento envejecido con perforaciones que simulan ondas sonoras, y añaden una amortiguación CX para una pisada ligera y suave.

El interior tiene impresos gráficos de periódico retro y las plantillas son un homenaje a Vecna y al Devoramentes, con un fondo color rojo y negro para darle dinamismo al diseño.

En lengüeta se aprecia la tipografía oficial de Stranger Things y detalles de contrastes ligeros relacionados con el mundo al revés.

Para mayor personalización, incluye dos pares de agujetas, una joya de ojal con señal de audio y un charm con forma de lonchera.

Precio: $2,999

Las plantillas de este modelo de tenis están inspiradas en Vecna de Stranger Things. Foto: Converse

Nike x Stranger Things

1. Stranger Things Air Max 1

Los tenis Nike x Stranger Things Air Max 1 retoman el estilo clásico de la silueta, pero renuevan sus paneles de colores para transmitir la energía enigmática del Upside Down.

Lo curioso de este calzado es que, además de ser parte de una colección de edición limitada, acompañarán el estreno del primer volumen en la parte final de la serie.

Precio: 180.00 USD o $3,302.17

Nike fusiona el estilo deportivo con elementos icónicos del universo de Stranger Things. Foto: Nike

2. LD-1000

El segundo modelo de esta colección de Nike es el LD-1000, caracterizado por una silueta retro en tonos morados con detalles blancos y amarillos. Su apariencia recuerda a los tenis running vintage, pero reinterpretados bajo la estética de Stranger Things.

Al igual que el primer par, mantienen una línea conceptual en la que cada detalle busca conectar con el cierre narrativo de Stranger Things y con el ambiente sobrenatural que definió todas las temporadas.

Precio: 105.00 USD o $1926.26

Nike crea un modelo lleno de detalles que capturan la esencia clásica y fantástica de Stranger Things. Foto: Nike

¿Dónde comprar las colecciones de tenis de Stranger Things?

Según el sitio oficial de Converse y Nike México, ambas colecciones de tenis serán lanzadas el próximo 4 de diciembre en sus sitios oficiales y apps. Recuerda que son de edición limitada, así que si te interesa comprarlos pon tu alarma.

