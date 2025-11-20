En el mundo laboral, donde cada vez se flexibilizan más los códigos de vestimenta, los tenis se están convirtiendo en el calzado más cómodo y versátil de llevar.

Aunque para lograr un look profesional, lo primero que debes hacer es cuidar tanto el corte, como el color y el resto de prendas con las que planeas combinarlos. En De Última te presentamos 5 estilos que son un acierto total.

¿Qué estilos de tenis llevar a la oficina?

1. Tenis con suela XS

Diseñados para quienes buscan un calzado ligero, estos tenis proyectan una apariencia pulida gracias a su silueta fina.

De acuerdo con el blog de la marca de ropa Julio, se trata de un estilo de calzado que luce mejor en tonos sólidos (blanco, negro o beige) y con prendas formales como los culottes, trajes o pantalones de lana.

Los tenis con suela XS son ideales para combinar con prendas formales de corte limpio. Foto: H&M

2. Tenis retro minimalista

Este segundo estilo recupera los diseños de los años 70, con formas ligeras y materiales discretos como la piel lisa o la gamuza fina.

Según el blog de Liverpool, la clave está en elegirlos en tonos neutros (blanco, gris, beige o negro) para mantener una estética limpia en el look. Son perfectos para complementar pantalones rectos, blazers entallados o vestidos midi monocromáticos.

Los tenis retro minimalista suman elegancia a un look laboral, ideal para complementar faldas midi o trajes. Foto: Brantano

3. Tenis sin cordones

Los tenis sin cordones aportan textura y modernidad, sin perder la elegancia. Además, el blog de Aéropostale señala que son una favorecedora para outfits con capas ligeras, creados con faldas midi, pantalones rectos o suéteres finos.

Otro tip es que llevarlos en tonos café, avellana o gris permite integrarlos fácilmente al dress code de la oficina.

Los tenis sin cordones aportan modernidad a tus looks de oficina. Foto: Aéropostale

4. Tenis con correa

Caracterizados por mezclar comodidad y elegancia, los tenis con correa aportan un toque divertido que funciona, especialmente, en oficinas creativas.

Siguiendo con la información de la marca Julio, lucirlos en colores vino o amarillo claro elevan los atuendos creados con pantalones acampanados, faldas plisadas y vestidos estructurados.

Si prefieres algo más discreto, escoge un color marrón o negro.

Los tenis con correa añaden un toque elegante sin perder la comodidad, perfectos para oficinas creativas. Foto: Farfetch

5. Ballerina sneaker

Con una silueta femenina y redondeada, los tenis ballerina aportan una ligereza visual al look, así que no tienes que preocuparte por sobrecargarlo.

Su diseño delicado combina con jeans de pierna ancha, pantalones rectos y faldas con caída estrecha. En cuando a los tonos, elegirlos en crema, plateado o café puede ser un acierto para romper con la rigidez de la oficina.

Los ballerina sneaker refrescan cualquier outfit con su silueta ligera y un diseño delicado. Foto: Puma

Consejos para combinar unos tenis en un look de oficina

Como podrás ver, los tenis funcionan mejor cuando el resto de las prendas que integran el look son en cortes limpios y colores sólidos.

Los pantalones rectos, vestidos minimalistas, suéteres y blazers neutros hacen que un atuendo se vea profesional, mientras que los tenis añaden un toque cómodo y relajado.

También te recomendamos optar por diseños discretos, lo que evita que el calzado se lleve la atención. En realidad, la idea es que lo complementen y no te hagan lucir casual.

Y, finalmente, los colores neutros siempre van a la segura. El blanco, negro, café, gris y beige ayudan a mantener un equilibrio, cualidad que se busca en la mayoría de trabajos. Además, este tipo de tonos no hacen evidente el desgaste en el calzado.

¡Ya lo sabes! Elegir los estilos de tenis adecuados y combinarlos con prendas estructuradas es clave para lucir de impacto y no cansarte demasiado, sobre todo si tu trabajo implica pasar demasiadas horas de pie.

