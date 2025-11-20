Saber cómo lavar los suéteres correctamente marca la diferencia entre que duren años o se arruinen en el primer invierno. Este tipo de prendas suelen encogerse, deformarse o llenarse de bolitas si no se lavan con cuidado.

Muchos suéteres están hechos de fibras delicadas que reaccionan mal al agua caliente, a la fricción o al secado incorrecto. Por eso es clave seguir pasos precisos y adaptados a cada material.

Antes de elegir método de lavado, identifica qué tipo de tejido tienes. Eso te ayudará a evitar errores y a mantener la textura original.

Tips para lavar los suéteres según el tejido

Lana

La lana puede encogerse con facilidad. Para saber cómo lavar suéteres de lana, recuerda: agua fría, detergente suave y cero fricciones. Si lavas a mano, mueve la prenda con suavidad y evita exprimirla. Si usas lavadora, selecciona ciclo de “lana” o “delicados”.

Cómo lavar los suéteres

Cashmere

El chasmere es una fibra muy fina. Lo ideal es lavarlo a mano con agua fría y detergente especial. Remoja solo 5 minutos y presiona en lugar de tallar. Este material no necesita lavado constante.

El suéter de cashmere debe lavarse a mano para mantener suavidad. Foto: Especial

Leer también: Cómo quitar las manchas de tus calcetines blancos

Algodón

Los suéteres de algodón son más resistentes, pero puede estirarse si se secan colgados. Usa agua fría o tibia y detergente normal. Para evitar deformaciones, lo mejor es secarlo de manera horizontal.

Suéter de algodón que puede lavarse en lavadora con agua fría. Foto: Especial

Acrílico

Este tejido es fácil de lavar y tolera la lavadora. Aun así, voltéalo para evitar bolitas. Lava con agua fría y evita la secadora para mantener su suavidad.

Suéter acrílico que tolera el vado en máquina sin perder forma. Foto: Especial

Cómo secar los suéteres correctamente

Secar bien es tan importante como saber cómo lavar los suéteres. La mejor técnica es colocarlos sobre una toalla, enrollarla suavemente para eliminar el exceso de agua y después dejar la prenda extendida de forma horizontal.

Evita:

La secadora.

El sol directo.

Colgar el suéter mojado.

Errores comunes que arruinan los suéteres

Usar agua caliente

Exprimir con fuerza.

Mezclar con prendas pesadas.

Secar colgado en gancho.

Usar demasiado detergente.

¿Cada cuánto lavar un suéter?

No todos necesitan lavarse diario. Los de lana o cashmere cada 3-5 usos; los de algodón cada 1-2; y los acrílicos cada 2-3. Entre cada uso, basta con ventilar la prenda.

Entender cómo lavar los suéteres te ayuda a mantener su forma, suavidad y color durante más tiempo.

Leer también: Cuáles son los pantalones de moda en otoño-invierno 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters