Los calcetines blancos son un básico del día a día, pero también una de las prendas más difíciles de mantener en perfecto estado. Con el uso constante, el roce con el calzado y los lavados frecuentes, su color comienza a apagarse.

Sin embargo, devolverles su color no requiere productos costosos ni químicos agresivos. Existen métodos sencillos, económicos y ecológicos que puedes aplicar desde casa para que vuelvan a verse como nuevos.

¿Cómo lavar los calcetines blancos sin dañarlos?

Según el blog de Clorox, los calcetines blancos tienden a atrapar restos de sudor y polvo que, con el tiempo, generan ese tono grisáceo difícil de eliminar. Para combatirlo, se recomienda un remojo con ingredientes naturales antes del lavado general. Así, los tejidos recuperan su textura y brillo sin deteriorarse.

Si tus calcetines presentan manchas oscuras o zonas amarillentas, el secreto está en el remojo previo. De acuerdo con Socksmarket, el agua tibia mezclada con sal o bicarbonato es uno de los remedios más eficaces.

Solo necesitas disolver dos cucharadas de sal o bicarbonato en un litro de agua tibia, sumergir los calcetines durante unos minutos y luego lavarlos con detergente suave.

Otro método utilizado es el de el agua oxigenada. Agregar medio vaso a un litro de agua tibia y dejar reposar los calcetines durante 40 minutos ayuda a eliminar las manchas más profundas y neutralizar los malos olores. Posteriormente, enjuágalos y lávalos de forma habitual.

Como alternativa natural, el jugo de limón también funciona, su acidez actúa como blanqueador natural y aporta frescura a tus calcetines.

¿Qué combinación de ingredientes puede blanquear los calcetines?

Puedes preparar una mezcla que incluya dos tazas de agua tibia, dos cucharadas de bicarbonato, una taza de vinagre blanco, media taza de sal y una medida de jabón líquido.

Al dejar los calcetines en remojo por una hora y luego lavarlos en la lavadora, se consigue volver al color blanco, como si fueran nuevos.

Se aconseja evitar el uso de cloro, ya que puede debilitar las fibras del tejido. En su lugar, se sugiere optar por soluciones con vinagre blanco, que además de blanquear, eliminan olores y residuos sin dejar malos olores ni manchas.

Para prolongar la vida útil de tus calcetines y mantenerlos impecables, recuerda:

Lávalos siempre al revés y sepáralos por color.

Evita centrifugados intensos o altas temperaturas.

Tiéndelos al sol, la luz solar actúa como blanqueador natural.

natural. No uses suavizantes para ropa; el vinagre blanco es una alternativa más segura.

¡Ya lo sabes!, con estos trucos podrás devolverle la vida a tus calcetines.

