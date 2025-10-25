Desde finales del siglo XIX, cuando Thomas Burberry diseñó su primer modelo de trench coat para soportar el clima británico, la gabardina se convirtió en símbolo de elegancia funcional.

De acuerdo con el blog de C&A, el éxito de esta prenda se debe al tejido resistente —una mezcla de algodón, lana o fibras sintéticas- capaz de repeler el agua y soportar el viento, sin perder su forma ni color.

El mismo tejido le da un toque de sofisticación y mayor durabilidad, por lo que es perfecta para llevar en cualquier temporada. Aunque fuerte, puede dañarse si no se limpia de manera correcta; así que hoy te decimos cómo lavarla en casa.

El tejido de la gabardina le da mayor resistencia y durabilidad. Foto: Pexels

Leer también Cómo aplicar el hueso de aguacate en el cabello y para qué sirve

¿Cómo lavar una gabardina en casa?

Antes de meter una prenda a la lavadora, siempre lee su etiqueta. No todas las gabardinas son aptas para ese tipo de lavado; por ejemplo, las de lana o mezcla con seda deben limpiarse a mano para no estropear los tejidos.

Si la tuya puede lavarse en este electrodoméstico, realiza lo siguiente:

Retira los cinturones y botones sueltos. Dale vuelta a la prenda para proteger el tejido exterior. Usa un detergente neutro o para ropa delicada. Elige un ciclo suave y agua fría. Evita el centrifugado fuerte, ya que puede deformar la tela. Sécala al aire libre en un lugar con sombra y buena ventilación.

Según el blog de la empresa Washrocks, el aire libre es el mejor aliado para secar los tejidos de las gabardinas, ya que la secadora puede alterar la estructura y el color.

Si tiene manchas profundas, como grasa o vino, se recomienda lavar la zona de manera específica con un paño húmedo y jabón neutro, sin frotar.

Otro dato que debes saber es que las gabardinas de poliéster son más fáciles de cuidar, mientras que las de lana requieren un trato más delicado; así que procura lavarlas con agua fría, haciendo movimientos suaves y un secado en horizontal.

Pero en ambos casos, lo ideal es evitar el sol directo y las temperaturas altas.

Con estos trucos tu gabardina puede durar más de 10 años. Foto: Freepik

¿Cuál es el secreto para conservar la forma de un trench coat o gabardina?

El truco para que este tipo de prendas no pierdan su forma es el cuidado constante.

Por lo anterior, te sugerimos guardarla sin doblar y mejor colgarla en una gancho firme, lo que ayuda a mantener su caída original. También sácala al exterior cada cierto tiempo para que los tejidos no se hagan rígidos y protégela del polvo con una funda de tela (no plástica).

Tal como lo indica el portal especializado Cleanipedia, una gabardina bien cuidada puede durar más de 10 años en perfecto estado; no olvides cuidarla constantemente para que tu inversión valga la pena.

Leer también Cuánto cuestan los Crocs de "El extraño mundo de Jack"

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters